Aktuelne proteste i blokade studenata i građana podržava 38,9 odsto građana, a ne podržava 36,3 odsto, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli

Istraživanje javnog mnjenja od strane Nove srpske političke misli (NSPM) sprovedeno od kraja avgusta do početka septembra, dalo je rezultate da 38,9 odsto građana podržava studentske i građanske proteste.

Sa druge strane, da ne podržava iste izjasnilo se 36,3 odsto. Na pitanje o protestima, 19,6 odsto ispitanih je kazalo da niti podržava, niti ne podržava, dok 5,2 odsto nije imalo stav, navodi NSPM.

Gotovo polovina ispitanika, njih 47 odsto, smatra da je studenti trebalo da se odazovu pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog, dok 41,2 odsto smatra da nije trebalo, a 11,8 nema stav o tom pitanju.

Na pitanje ukoliko bi se sledeće nedelje održavali izbori i ako bi morali da se opredele za ili protiv sadašnje vlasti, 33,2 odsto ispitanika bi se opredelilo za sadašnju vlast, a 41,6 odsto protiv, dok je 25,2 odsto ispitanika bilo neizjašnjeno.

Bez neizjašnjenih, odnos bi bio 44,3 odsto za sadašnju vlast, a 55,7 odsto protiv, navodi se u istraživanju.

Izbijanje građanskog rata – 31,1 odsto

Gotovo trećina ispitanika, njih 31,1 smatra da postoji opasnost od izbijanja građanskog rata, a 57,1 odsto ne smatra.

Na pitanje o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, polovina ispitanika (49,8 odsto) smatra da je loša, 31,6 odsto da nije ni dobra, ni loša, a 16,4 odsto da je dobra.

Kada je u pitanju organizovanje specijalizovane izložbe Ekspo (EXPO) 2027. godine u Beogradu, 40 odsto je podržava, dok je 47,1 odsto ispitanika protiv, a ostali nemaju stav.

Istraživanje Nove srpske političke misli sprovedeno je telefonski od 28. avgusta do 8. septembra, na teritoriji Srbije (bez Kosova i Metohije), na reprezentativnom uzorku od 1.050 ispitanika.

Izvor: Beta