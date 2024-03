Kada je pre tri dana nestala dvogodišnja devojčica Danka Ilić, za kojom se i dalje traga, pokrenut je sistem „Pronađi me”. Na kritike na račun slanja SMS poruka Igor Jurić predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu za „Vreme” kaže da je to tehnički nedostatak i da mobilni operateri u jednom minutu mogu da isporuče 50.000 SMS poruka, a neki i manje. „To je do mobilnih operatera, a ne do samog sistema”

Pre tri dana u Banjskom polju kod Bora nestala je dvogodišnja devojčica Danka Ilić, za njom se i dalje traga. Policija je saopštila da nastavlja intenzivan operativan rad radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa nestankom deteta.

Devojčica Danka Ilić nestala je u utorak u 13:45, ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 85 centimetara.

Za devojčicom su tragali policajci, žandarmerija, Gorska služba spasavanja, lovci i građani. A prvi put je aktviran i sistem „Pronađi me”.

Predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu i jedan od inicijatora uvođenja sistema „Pronađi me” Igor Jurić za „Vreme” kaže da je juče bio u kontaktu sa nekim pripadnicima MUP-a koju su mu rekli da su povučeni sa tog dela terena gde se sumnjalo da se devojčica izgubila i da se istraga nastavlja nekim drugim operativnim metodama – „u drugom smeru sada ide sama istraga”.

Mišljenja je da će to dati rezultata, i ono što njemu uliva optimizam jeste što je ipak jedna okolnost nestanka isključena.

„Sada moramo da budemo spremni i kao nacija, i kao ljudi da možemo da očekujemo i one najgore vesti. Bez obzira na to, i dalje gajim nadu da ipak postoji neko čudo koje može da nam vrati devojčicu živu”, kaže Jurić.

Kako je funkcionisao sistem “Pronađi me”

Deo javnosti upućuje kritike na račun funkcionisanja sistema „Pronađi me“ i pita se zašto nije svima stigla poruka u isto vreme, zašto nekima nije uopšte i zašto se čekalo devet, deset sati naveče da porukom budu obavešteni kada su već putem medija saznali informaciju.

Jurić objašnjava da je to tehnički nedostatak to jest mogućnost mobilnih operatera da u istom momentu pošalju svima SMS poruku zato što operater u jednom minutu može da isporuči 50.000 SMS poruka. Dakle, to je kapacitet nekog mobilnog operatera i to ne svih, neki mogu i manje.

„Sukcesivno su se slale poruke upravo zbog tih tehničkih mogućnosti. Na kraju krajeva ‘sistem nije postojao do juče’, ne treba sada od toga da pravimo dramu jer jednostavno na tome se radi. U nekoliko navrata sam govorio i pre nego što se ovaj slučaj dogodio da će sistem biti unapređen i da je to kao što smo znali u startu tehnički nedostatak na koji mi ne možemo da utičemo. To je do mobilnih operatera, a ne do samog sistema”, naglašava naš sagovornik.

Gospodo,uradio sam i radim koliko mogu. Do juče,nismo mogli zamisliti da se objava deli na nacionalnim frekvencijama 48 sati po nestanku, da dobijamo sms,da se vidi na autoputu… Biću zahvalan,podržaću ako pokrenete nešto efikasnije.Bez ironije govorim.I hvala,kritike mi znače. https://t.co/NFdXWVsvnY — Igor Jurić (@lojzija) March 28, 2024

Kada su mediji obavešteni?

Nešto oko 19 sati, kada je pokrenut sistem i mediji su dobiili obaveštenje u istom momentu.

„Oko 500 činilaca je u samom sistemu kada se govori o medijima, mobilnim operaterima, autobuskim i železničkim stanicama, saobraćaju i svemu ostalom”, kaže Jurić.

Dodaje da je jako zadovoljan samim funkcionisanjem i da su mediji, koliko je on ispratio, u prvih osam sati na svakih 30 minuta, kako je i potpisano sporazumom, prekidali program.

Mišljenja je da ljudi osim kritike moraju nekada malo i pohvaliti trud koji se uložio da se neki sistem pospeši, ali da je svestan da je ovo jedna ‘živa stvar’ koja treba da se manja i unapređuje, te da je činjenica da se treba mnogo toga ispraviti i promeniti što su znali i u momentu kada su testirali sistem.

-Da li radite na tome?

„Apsolutno, od momenta kada je 25. oktobra uveden sistem konstantno pišemo MUP-u, nekoliko puta smo zvali i kompaniju ‘Vajber Rakuten’ i bili su na sastanku, a sledeći će biti za 10 dana gde će potpisati sporazum vezano za usposatvljanje i pridruživanje Vibera kao jednog činioca u samom sistemu i to će dodatno olakšati mogućnost širenja objave jer piše da 90 posto korisnika mobilnih operetara imaju na svom uređaju aplikaciju Viber”, naglašava Jurić.

Sa kime se sve pregovara o uključenju u sistem

Kaže da sada rade na tome da se Meta, tačnije vlasnici Fejsbuka i Instagrama priključe, međutim tu imaju problem jer oni nemaju odgovorno lice u Srbiji koje bi moglo da garantuje zaštitu ličnih podataka i povlačenje istih nakon pronalaska deteta.

„To je razlog zašto još uvek nisu deo sistema. Kada budemo imali odgovornu osobu koja će nam garantovati da će se podaci deteta odmah po obajavi po završenoj potrazi povući i da se neće zloupotrebiti onda će se i ove društvene mreže uključiti.”

Pored Mete, ideja je da uključe u sam sistem i reklamne agencije koje imaju u svom posedu elektronske bilborde, naftne kompanije, benzinske pumpe..

Konačno, zaključuje Jurić, potrebno je vreme da se sve to usaglasi i da sve funkcionise kako zapravo žele.

Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom nestanka dvogodišnje devojčice Danke Ilić u Banjskom polju kod Bora apeluje da se ne objavljuju neproverene i netačne informacije jer na taj način ugrožavaju istragu, čiji je cilj da se devojčica što pre pronađe.