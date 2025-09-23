Zbog kašnjenja državnih uplata, Fakultet političkih nauka se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima. Dekani upozoravaju da je redovna nastava dovedena u pitanje

Fakultet političkih nauka (FPN) dobio je upozorenje pred isključenje struje zbog duga većeg od 350.000 dinara, izjavila je dekanka Maja Kovačević, dodajući da je razlog ta takvu situaciju to što Vlada Srbije još nije uplatila sredstva koja su neophodna za funkcionisanje fakulteta.

Maja Kovačević je napomenula da je opomena iz Elektroprivrede Srbije (EPS) stigla 4. septembra, a Ministarstvo prosvete je o tome obavešteno 5. septembra.

I dekan Hemijskog fakulteta u Beogradu Goran Roglić izjavio je ranije FoNetu da Vlada Srbije još nije uplatila sredstva koja su neophodna za funkcionisanje tog fakulteta i da nema preciznih informacija o tome kada će to biti učinjeno, iako je sve trebalo da bude rešano do 15. septembra.

„Ako neće da uplate, neka dođu da seku struju i vodu. Mi stvarno više ne možemo“, rekao je Roglić, dodajući da su dugovanja fakulteta milionska.

On je istakao da, pored neplaćenih računa, postoje i problemi nabavke materijala koji je neophodan za odvijanje nastave.

Izvor: FoNet