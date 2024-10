Sve je to samo medijski spin, jer stručnog plana nema, a nema ni zakonskog osnova za rušenje funkcionalnog mosta, kaže Đorđe Miketić povodom Vučićeve najave da će Stari savski most biti premešten

„Ovo je ko zna koji u nizu spinova vezanih za most“, kaže Đorđe Miketić za portal „Vremena“, a povodom najave predsednika Aleksandra Vučića da „će Stari savski most biti sačuvan i pomeren dva kilometra dalje“.

Nabraja da se govorilo o „premeštanju mosta na livadu, pretvaranju u muzej, o rušenju, sečenju na pola, kopanju tunela ispod mosta, pomeranju uzvodno, pomeranju na Dunav i Lido, nema šta nisu izjavljivali. Evo, sad su obrnuli krug i opet se vratili na premeštanje i ’očuvanje mosta’“.

Đorđe Miketrić, koji je kao nekadašnji predsednik beogradskog odbora stranke Zajedno, organizovao brojne akcije s namerom da se Savski most sačuva od rušenja, smatra da je „sve je to samo medijski spin, jer stručnog plana nema, a nema ni zakonskog osnova za rušenje funkcionalnog mosta.“

Međutim, predsednik Vučić je najavio da će Stari savski most premestiti dva kilometra dalje. Nije detaljisao gde je to dalje. Ranije je, predstavljajući Ekspo 2027, najavio da će biti izgrađen novi savski most, a da za Stari imaju „neke ideje“ ali da će o tome razgovarati sa građanima.

Nakon toga je Aleksandar Šapić gradonačelnik Beograda, govorio samo o rušenju mosta i izgradnji novog a ne o „nekim idejama“, a ministar građevinarstva Goran Vesić je najavio da će izdati dozvolu za rušenje kada bude predata sva potrebna dokumentacija.

Nakon ove najnovije Vučićeve najave po kojoj će most biti premešten i postati pešački, Šapić i Vesić se nisu oglašavali.

Đorđe Miketić podseća da je „most kompletno rekonstruisan pre 15 godina, što smo platili 10 miliona evra i zdrav je k’o dren, a sada ga namerno zapuštaju, ukidaju linije javnog prevoza, da bi na nov most potrošili 100 miliona evra.“

„A sve to samo zbog jednog razloga, zbog širenja Beograda na vodi na novobeogradsku stranu Save.“

Miketić nabraja da su srušeni „Nemački paviljon, deo memorijalnog centra logora Sajmište, zbog građevinske parcele. Preko mesta stradanja Srba, Jevreja i Roma planiraju da grade poslovno – stambene komplekse zgrada.“

„Napravili su kružne tokove kod Brankovog mosta i u Vladimira Popovića, da bi trasirali saobraćajnu infrastrukturu za Beograd na vodi sa novobeogradske strane.“

I sada, kaže, „namerno zapostavljaju Savski most, kako bi propao i da bi stvorili izgovor za ukidanje linija javnog prevoza. Ova vlast kreira razloge da bi opravdala plan rušenja zdravog i funkcionalnog Starog savskog mosta, i širenja Beograda na vodi na levu obalu Save.“

Najavljuje: „Pozvaćemo Beograđane, da zapamte sav bes i psovke koje ovih dana proživljavaju u kolabiranom beogradskom saobraćaju, i da nam se sa tim emocijama pridruže u direktnoj borbi za očuvanje Starog savskog mosta i očuvanje Beograda!“