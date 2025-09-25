Studentski protesti

25.септембар 2025. I.M.

Građani i studenti pokušali da blokiraju ulaz u Rektorat u Kragujevcu

Nakon pokušaja rektora Vladimira Rankovića da prekine blokadu, građani i studenti jutros su se okupili ispred Rektorata u Kragujevcu kako bi sprečili ulazak zaposlenih. Međutim,  zaposleni prošli pored njih i ušli u zgradu. Nakon legitimisanja od strane policije, okupljeni su se razišli