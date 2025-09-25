Mesecima bez tople vode zbog bakterije legionele, roditelji na Institutu za majku i dete morali su sami da greju vodu za kupanje dece. Sada tvrde da je problem rešen, ali zvanične potvrde i dalje nema

Već nekoliko meseci traje problem sa ispravnošću vode na Institutu za majku i dete Srbije „Dr Vukan Čupić” pošto je u njoj otkrivena bakterija legionela.

Korišćenje vode bilo je ograničeno, a roditelji su za kupanje dece vodu morali da greju na šporetima.

U roditeljskoj kući „Zvončica” pri Institutu za majku i dete, kažu da tamo roditelji sada mogu normalno da koriste vodu.

Problem je trajao nekoliko meseci, sada se rade poslednja testiranja, ali voda je ispravna za upotrebu.

„Voda je ispravna, tople vode ima i sada je sve u redu”, kažu u roditeljskoj kući „Zvončica”.

Da li je takvo stanje i na čitavom institutu, „Vreme” je pokušalo da sazna u toj ustanovi, ali odgovori nisu stigli do zaključenja ovog teksta.

Zašto je ograničena upotreba vode?

Ograničenja u upotrebi vode, kako tople tako i hladne, uvedena su nakon što je u vodovodnom sistemu Instituta otkrivena bakterija legionela.

Ova bakterija može izvati ozbiljne upale pluća, pa čak i smrtni ishod, upozorila je ranije za N1 dr Eleonora Gvozdenović, specijalistkinja za infektivne bolesti.

Jedno dete se, kako je potvrđeno u julu, zarazilo legionelozom koju izaziva bakterija legionela.

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda za N1 su ranije naveli da problem traje mesecima – od 29. aprila 2025. godine. Tada je i, kako navode iz zavoda, utvrđeno oboljenje detetu i obavljeno uzorkovanje vode i briseva sa ciljem utvrđivanja postojanja bakterije.

„Prisustvo legionele je utvrđeno u jednom delu sistema za toplu vodu Instituta za majku i dete, na osnovu čega su date i sprovode se higijensko-epidemiološke mere. Ove mere su, između ostalog, obuhvatale zabranu upotrebe tople vode, u periodu sprovođenja korektivnih mera (pasterizacije i hemijske dezinfekcije)”, navedeno je iz Gradskog zavoda.

„Vreme” je pitanja u vezi sa ispravnošću vode uputilo Institutu za majku i dete, Batutu, Ministarstvu zdravlja i Gradskom zavodu za javno zdravlje, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.