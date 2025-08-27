Vojska Srbije

27.avgust 2025. B. B.

Vojna parada „Snaga jedinstva“ 20. septembra

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova

Energetika

27.avgust 2025. B. B.

I šesti put odložene američke sankcije NIS-u

„NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović