Vojska Srbije
Vojna parada „Snaga jedinstva“ 20. septembra
Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova
„Beograd je jedini glavni grad u Evropi u kome se fekalije, ulja i industrijske otpadne vode izlivaju bez prerade u reke, a pola miliona Beograđana nije ni priključeno na kanalizacionu mrežu“, kaže Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović
Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je da bi – umesto da se najavljeni budžet od 14 milijardi evra troši za nepotrebne objekte EXPO 2027 – taj investicioni ciklus trebalo iskoristi da se završi vodovodna i kanalizaciona mreža u Beogradu, kao i da se izgradi fabrika za prečišćavanje svih otpadnih voda.
On smatra „streteškom i civilizacijskom greškom“ da se planira održavanje EXPO 2027, a da „taj poduhvat ne obuhvati napor da svi Beograđani dobiju priključak za kanalizaciju, vodovod i daljinsko grejanje, kao i da konačno očistimo Dunav i Savu“.
„Prečišćavanje otpadnih voda, koje idu trenutno direktno u Savu i Dunav na 104 lokacije u Beogradu, značilo bi stvaranje uslova za istinski silazak na reke, razvoj nautičkog turizma i rečnog saobraćaja, kao i viši kvalitet života i veću vrednost svih nekretnina u prestonici“, ukazao je Jovanović.
Četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata, Pavlu Đurišiću podignut je spomenik kod Berana. Na koji način se iz ovog primera vidi odnos moći države i crkve?
„Ministar prosvete je doneo odluku da za v. d. direktora imenuje osoba protiv koje se vodio disciplinski postupak i doneta je odluka o prekidu radnog odnosa zbog napada i pretnji roditeljima i zaposlenima“, ističe Forum
„NIS i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima“, tvrdi ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović
„Laboratorijski rezultati su pokazali uobičajen nivo neorganskih materija u zemljištu, koji je u proseku čak deset puta niži od remedijacione vrednosti“, kazao je menadžer tog projekta „Marina Dorćol“ Đorđe Lukić
