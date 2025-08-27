„Beograd je jedini glavni grad u Evropi u kome se fekalije, ulja i industrijske otpadne vode izlivaju bez prerade u reke, a pola miliona Beograđana nije ni priključeno na kanalizacionu mrežu“, kaže Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je da bi – umesto da se najavljeni budžet od 14 milijardi evra troši za nepotrebne objekte EXPO 2027 – taj investicioni ciklus trebalo iskoristi da se završi vodovodna i kanalizaciona mreža u Beogradu, kao i da se izgradi fabrika za prečišćavanje svih otpadnih voda.

„Beograd je jedini glavni grad u Evropi u kome se fekalije, ulja i industrijske otpadne vode izlivaju bez prerade u reke, a pola miliona Beograđana nije ni priključeno na kanalizacionu mrežu“, istakao je Jovanović.

On smatra „streteškom i civilizacijskom greškom“ da se planira održavanje EXPO 2027, a da „taj poduhvat ne obuhvati napor da svi Beograđani dobiju priključak za kanalizaciju, vodovod i daljinsko grejanje, kao i da konačno očistimo Dunav i Savu“.

„Prečišćavanje otpadnih voda, koje idu trenutno direktno u Savu i Dunav na 104 lokacije u Beogradu, značilo bi stvaranje uslova za istinski silazak na reke, razvoj nautičkog turizma i rečnog saobraćaja, kao i viši kvalitet života i veću vrednost svih nekretnina u prestonici“, ukazao je Jovanović.

Izvor: FoNet