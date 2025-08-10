Zbog sanacije ozbiljnog kvara na magistralnom cevovodu, u utorak će bez vode biti Čačak i Gornji Milanovac

Direktor Regionalnog vodosistema „Rzav” Zoran Barać izjavio je da će zbog sanacije kvara na magistralnom cevovodu u Ovčar Banji u utorak od 7 do 24 časova bez vode ostati Čačak i Gornji Milanovac.

„Zbog procurivanja vode na magistralnom cevovodu prečnika 1.100 milimetara u Ovčar Banji, iznad manastira Jovanje, primorani smo da pristupimo hitnoj sanaciji tog kvara, kako bismo sprečili veću havariju, koja bi mogla dovesti do značajno većih posledica po vodosnabdevanje naših korisnika“, rekao je Barać za FoNet.

Opštine Lučani, Požega i Arilje, koje se nalaze uzvodno od mesta kvara, imaće normalno snabdevanje.

„Veoma ozbiljan kvar“

Barać je naveo da je kvar na magistralnom cevovodu dugom 70 kilometara veoma ozbiljan, tim pre što je od mesta kvara u Ovčar Banji do prekidne komore u Brđanima dužina cevovoda 54 kilometra.

Sanacija kvara je veoma komplikovana, jer se u cevovodu od fabrike vode u Arilju do prekidne komore u Brđanima nalazi 50.000 kubnih metara vode. To je teret od 50.000 tona, koji se potpuno slobodno gravitaciono kreće, izjavio je Barać.

Prema njegovim rečima, „to je kao da imate kompoziciju teretnog voza dugu 10 kilometara koja se kreće nizbrdo, a mi treba da je smirimo i kontrolisano zaustavimo, da ne bi došlo do mehaničkih i hidrauličkih udara, zamućenja vode, promene njenog kvaliteta“.

Na mestu kvara je curilo oko pet litara vode u sekundi, ali je u proteklih nekoliko dana ta količina povećana na 20 litara u sekundi.

Moglo bi doći do isticanja 100 litara vode u sekundi, što bi prouzrokovalo još opasnije havarije, nova pucanja i na mestima hidrauličkih udara, što bi bilo pogubno po ceo sistem, naveo je Barać.

On je izjavio da će na otklanjanju kvara raditi desetak ljudi, a još toliko će biti u mobilnoj ekipi, koja će kontrolisati sve uzvodne i nizvodne vazdušne ventile i moguće hidrauličke udare

Izvor: FoNet

