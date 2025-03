Istraživanje NSPM – mart 2025.

Tvrdo prizemljenje Aleksandra Vučića

fotografije: marko đoković / tanjug

Aktuelna vlast (SNS plus SPS i sateliti) uživa podršku do trećine od ukupnog broja punoletnih građana Srbije (32,8%), dok ostatak odlazi na protivnike vlasti (41,3%), kao i one “neopredeljene” (25,9%). Treba napomenuti da je ovo prvi put od dolaska SNS-a na vlast da se u istraživanju na republičkom nivou detektuje ovakva prednost opozicije