Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom nezvaničnih najava opozicije da će bojkotovati izbore u junu, da ga za to “baš briga”. Pojedini predstavnici opozicije tvrde da za ispunjenje uslova, da bi se izbori uopšte desili, nema vremena. Drugi pak kažu da je dogovor moguć

Predsednik Narodnog pokreta Srbije i narodni poslanik Miroslav Aleksić rekao je još uvek postoji šansa da se političke tenzije u zemlji smire tako što će se i lokalni izbori raspisati za drugi jun i da onda i opozicija na njima učestvuje.

„Rok da se promeni zakon o lokalnim izborima i da se i lokalni izbori raspišu zajedno sa beogradskim je 18. april, tako da ukoliko postoji politička volja, u toku naredne nedelje i dalje ima prostora za dogovor. Ako predstavnici vlasti to ne urade poslaće svima nama jasnu poruku da žele tenzije, nasilje i mržnju u Srbiji”, izjavio je Aleksić.

On je podsetio da su dve koalicione liste opozicije „Srbija protiv nasilja” i NADA (Novi DSS i POKS) nedavno uputile poziv predstavnicima vlasti i inicirale sastanak o izbornim uslovima, kao i da su na tom sastanku izneli tri zahteva.

„Tražili smo nezavisnu komisiju koja će se baviti biračkim spiskom, da javni servis radi profesionalno i poštuje zakone ove zemlje, kao i da svi izbori koji nam predstoje budu u jednom danu. To jeste minimum, ali je i nešto što može u kratkom roku da se implementira”, rekao je Aleksić.

On je rekao i da nije validan argument Ane Brnabić povodom odbacivanja trećeg zahteva opozicije da ne želi da krši zakone ne stoji, jer bi se uslovi da se svi izbori održe u istom danu – 2. juna – stekli tako što bi se promenio zakon o lokalnim izborima, kojim bi se samo rok za raspisivanje izbora povećao sa 120 na 150 dana.

„Podsetio bih takođe predsednicu Skupštine da im izgleda nije smetalo to što su pred izbore prošle godine gradonačelnici i predsednici opština širom Srbije podneli ostavke, to izgleda nije bilo kršenje zakona”, podsetio je Aleksić.

Aleksić se osvrnuo i na to da se opozicija u Srbiji ne bori sa političkim protivnicima, već sa manipulatorima, šibicarima i uzurpatorima koji su privatizovali ovu zemlju i javne rsurse stavili u funkciju svoje propagande.

„To je borba protiv mafijaškog klana u zemlji u kojoj se bogati mala grupica ljudi na vrhu, dok ostatak zemlje teško živi. Napravili su zemlju nasilja i za to će morati da odgovaraju”, zaključio je on.

Vučića ne zanima opozicija, najavljuje leteći taksi

Na pitanje da li misli da će opozicija bojkotovati lokalne izbore u Beogradu, raspisane za 2. jun, kako je nezvanično najavljeno od nekoliko opozicionih političkih stranaka, predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je u subotu „baš me briga”.

On je za televiziju Informer rekao da su u opoziciji „profesionalni lažovi”, i da oni sami „ne veruju u ono što govore”.„Ne idu na izbore ali ne zbog biračkih spiskova, nego zato što znaju da ne mogu da pobede”.

On je kazao da sva istraživanja pokazuju da niko od građana „ne želi nikakve sukobe”.

Govoreći o planovima za razvoj Srbije kazao je da će, „ukoliko ne bude bilo većih bezbednosnih problema”, 2027. godine biti promovisan leteći taksi, u okviru specijalne izložbe „Ekspo 2027”.„Mi ćemo za ‘Ekspo’ imati leteći taksi”, kazao je Vučić.

Bojkot ili otpor

Narodni poslanik i predsednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je ranije povodom ove situacije za “Vreme” da je za njegov pokret jedina opcija “aktivnog otpora”, kao i do sada.

On je mišljenja da je 2. jun nerealan datum. Tim povodom je rekao da čak i kad bi Vučić nekim pravnim kerefekama pristao da objedini sve izbore, on smatra da za to vremena nema.

“Nema vremena za ono što je bio drugi zahtev, a to je formiranje komisije i ono što se zove prečišćavanje biračkog spiska.

Igramo se sa datumima i zakonima i sa stvarima koje su manje-više nebitne. Ako neko zaista želi da uspostavi sistem koji neće više da zakazuje, onda će to i da uradi”, rekao je ranije Jovanović.

„Pružena ruka Ane Brnabić je zapravo pružena ruka u džep građana Srbije za još jednu izbornu pljačku“, dodao je Jovanović.