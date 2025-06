U akcijama policije, nakon protesta za Vidovdan uhapšeno je najmanje 29 studenata i to najviše za Beogradskog univerziteta

Četvoro studenata sa Hemijskog, po dvoje sa Matematičkog, Poljoprivrednog i Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kao i dvoje studenata Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, ali i Pravnog u Nišu i Ekonomskog u Kragujevcu – spisak uhapšenih studenata samo se povećava nakon talasa građanske neposlušnosti.

Informacije do kojih je „Vreme“ došlo govore o najmanje 29 privedenih studenata svih univerziteta Srbije. Do sada je na slobodu pušteno njih šestoro i to po jedan student Saobraćajnog i Medicinskog, Farmacije, Stomatološkog u Beogradu i dvoje sa Visoke škole elektrotehnike.

Među privedenima su i studenti Filozofskog u Nišu, Farmacije u Nišu, kao i beogradskih Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Fakulteta dramskih umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti i FON-a.