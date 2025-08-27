Protesti u Srbiji
U Novom Sadu u toku je protest ispred Filozofskog fakulteta, a pred ulazom je i kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija
Dvojica demonstranata uhapšena su u Vrbasu pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, saopštila je policija
Policija je uhapsila Z. M. (50) iz Vrbasa i B. B. (32) iz Novog Sada zbog sumnje da su 12. avgusta, na neprijavljenom javnom skupu, ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu kamenjem, flašama i pirotehničkim sredstvima gađali policijske službenike i pristalice SNS, saopštila je Policijska uprava u Novom Sadu.
U saopštenju je navedeno da je tom prilikom povređeno više policijskih službenika, a oštećene su i prostorije SNS i opštine Vrbas.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Somboru, protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Podsetimo, u Vrbasu i Bačkoj Palanci održani su 12. avgusta istovremeni protesti građana i kontraprotesti pristalica SNS-a.
Pristalice SNS-a u isto vreme su napale građane okupljene na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, gađajući ih pirotehnikom, jajima i flašama. U Vrbasu je došlo i do tuče, dok policija u Bačkoj Palanci nije reagovala.
U Vrbasu došlo do intervencije policije zato što je došlo do fizičkog kontakta pripadnika dva skupa, kada je probijena blokada.
Izvor: FoNet/Vreme
Smirila se situacija oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je u utorak bila nekoliko puta na granici sukoba između građana i policije. Studenti, univerzitetski profesori i građani su u utorak tokom čitavog dana pokušavali da dokažu dekanu Milivoju Alanoviću da je uzurpirao zgradu te ustanove i ubede ga da napusti i zgradu i položaj koji zauzima. Alanović je odgovorio pozivanjem policije, a sve se pretvorilo u odbijanje svih strana da odstupe
Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrde da dekan Milivoj Alanović pokušava da ih izbaci iz zgrade, dok on tvrdi da je sve proteklo bez incidenata
Naći će se u svetu i pokoja diktatura koja se ipak na mnogim poljima oslanja na stručne ljude. U Srbiji toga nema – gotovo sve su preuzeli najgori. Čemu to vodi i ima li leka
