Dvojica demonstranata uhapšena su u Vrbasu pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, saopštila je policija

Policija je uhapsila Z. M. (50) iz Vrbasa i B. B. (32) iz Novog Sada zbog sumnje da su 12. avgusta, na neprijavljenom javnom skupu, ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu kamenjem, flašama i pirotehničkim sredstvima gađali policijske službenike i pristalice SNS, saopštila je Policijska uprava u Novom Sadu.

U saopštenju je navedeno da je tom prilikom povređeno više policijskih službenika, a oštećene su i prostorije SNS i opštine Vrbas.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Somboru, protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Podsetimo, u Vrbasu i Bačkoj Palanci održani su 12. avgusta istovremeni protesti građana i kontraprotesti pristalica SNS-a.

Pristalice SNS-a u isto vreme su napale građane okupljene na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, gađajući ih pirotehnikom, jajima i flašama. U Vrbasu je došlo i do tuče, dok policija u Bačkoj Palanci nije reagovala.

U Vrbasu došlo do intervencije policije zato što je došlo do fizičkog kontakta pripadnika dva skupa, kada je probijena blokada.

Izvor: FoNet/Vreme