Sve je mogao da očekuje kapetan prve klase u penziji Branko Momčilović, zvani Majkan, veteran ratova iz Slovenije, Hrvatske, a posle sa Kosova, osim da će biti priveden zbog posedovanja srpske zastave.

Krenuo je Majkan rano jutros, kao suvozač, na protest studenata u Beograd, i onda je policija zaustavila vozilo u kom je bio i kao „sumnjivu“ pronašla, kako stoji u službenoj belešci „zastavu Srbije na kojoj su slov crne boje ćiriličnog pisma sa napisom ‘Vojni i ratni veterani Košara 2025. uz studente i narod, za Ustav, pravdu i slobodu“.

Momčilovića su policajci stavili u službeno vozilo i odveli u policijsku stanicu Voždovac, gde su inspektori bili u situaciji da plaču od muke ili se smeju, jer je sve urađeno u režiji BIA, što su mu oni maltene priznali.

Informativni razgovor trajao je 35 minuta, Momčilović priznao da je zastava koju je nosio obeležje neformalnog udruženja veterana 24. bataljona vojne policije iz Kragujevca i objasnio im da je ona bila na plastičnom štapu, šupljem iznutra, dužine oko dva metra.

Ja i prijatelji smo krenuli na javno okupljanje bez namere da vršimo bilo kakve nezakonite radnje, rekao je Momčilović polliciji.

On je za „Vreme“ rekao da je čudno da je policija zaustavila vozilo u kome je on bio, a da druge nisu, a i da se čudi otkad je to zastava Srbije sporna.

„Nisam u politici, nisam član nijedne stranke, ratni sam veteran i to ne krijem. I sad smo im zastava i ja smetnja. I na kraju mi vrate zastavu i kažu da slobodno idem. Zbog mene i zastave angažuju policiju da me hapsi. A zastavu ću ponosno držati na protestu i, kao i svi ratni veterani, biti spreman da branim studente od bilo kakvih napada“, poručio je Momčilović.