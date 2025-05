Živković ocenjuje da izostanak odluke o raspisivanju izbora ukazuje na strah vlasti i da po prvi put vidimo režim u izbornoj defanzivi, prenosi N1.

On kaže da je proces formiranja studentske liste ušao u fazu u kojoj fakulteti predlažu određen broj svojih predstavnika za kanidate, te se na svakom fakultetu vodi razgovor i razmatraju se potencijalni kandidati.

Živković dodaje i da će lista biti predstavljena javnosti u trenutku kada studenti procene da je to potrebno.

„Do tad ćemo to držati između nas. Dakle, da, proces jeste trenutno u toku. Mislim da nećemo izlaziti sa listom pre raspisivanja izbora, da ne bismo te ljude, što bi se reklo, ostavili na vetrometini, da budu mete tabloida, klevete i širenja laži o njima. Dakle, sačekaćemo trenutak kad se raspišu izbori, tad je tek i dozvoljeno da se podnese izborna lista i tad ćemo izaći sa njima”, objasnio je on.

Poziv građanima na budnost i podršku

Na komentar predsednika Aleksandra Vučića da iz EU niko od njega nije tražio raspisivanje izbora, Živković dodaje da to vidi kao znak slabosti i znak da se odugovlači.

„To je znak da su u strahu i vidimo da prvi put je režim što se tiče izbora u defanzivi. Dakle, do sada su uvek bili oni ti koji su tempirali kada se dešavaju izbori, kada će ih tražiti, kada će ih raspisati, ko će na njima učestvovati i tako dalje. Trenutno smo mi ti koji, da kažem, diktiraju tempo. Što se tiče njegove izjave da niko iz Evropske unije nije tražio – studenti koji su uspeli da okupe najveći broj ljudi na jednom protestu u istoriji ove zemlje tražili su vanredne parlamentarne izbore“, objašnjava Živković.

On kaže da bi možda bilo bolje da predsednik usmeri fokus ka onome što se dešava u zemlji, bez da se oglušava na zahteve studenata.

„On je sam rekao da ćemo ih dobiti vrlo uskoro, tako da, hajde da vidimo“, naveo je.

Među studentima u blokadi najavljene su mogućnosti radikalizacije protesta ukoliko izbori uskoro ne budu raspisani, a Petar Živković objašnjava da bi to podrazumevalo i poziv građanima na budnost i spremnost za novu rundu masovne mobilizacije.

„To je nešto o čemu se trenutno diskutuje među studentima. Ali svakako to znači i poziv građanima opet da budu u pripravnosti i da se spreme za, da tako kažemo, dodatnu mobilizaciju ponovo. I da budemo tu, da se borimo za ispunjenje zahteva. Dakle, mi se opet i kroz taj zahtev za vanredne parlamentarne izbore borimo za ispunjenje zahteva“, rekao je on.

Različita mišljenja u studentskom pokretu

Komentarišući posetu studenata Briselu, gde su razgovarali sa evropskim parlamentarcima, Živković ističe da je cilj bio da se međunarodnoj zajednici skrene pažnja na stanje u Srbiji, ali naglašava da se ključna borba vodi ovde – u zemlji.

„Smatram da mi kao zemlja koja je na putu ka evrointegracijama, to je politika naše zemlje, da smo otišli tamo sa namerom da se obratimo tim institucijama i da one malo bolje uvide šta se ovde zapravo dešava. Ali opet, smatram da ovo pre svega mora da ostane i stvar našeg naroda, i da se za ovo moramo izboriti zajedno ovde unutar Srbije, za pobedu“, kaže Živković, smatrajući da je to neophodno, zato što se Evropska unija kao organizacija zalaže za poštovanje ljudskih prava i za slobodu govora.

„To je ovde u Srbiji zaista upitno. Ali opet ponavljam, mi se ovde borimo za našu stvar i smatram da bi to tako verovatno trebalo da ostane. Ali opet, da ne diskreditujemo naše kolege koje su otišle u Brisel”, kaže on.

Ipak, plenum Filozofskog fakulteta uputio je kritike, dovodeći u vezu Evropsku uniju s određenom ideologijom. Živković na to odgovara da studentski pokret nije jedinstven blok i da je legitimno da unutar njega postoje različita mišljenja.

„Mi smo svi i jedna ista osoba, i samim tim smatram da kolege sa Filozofskog fakulteta nisu imale nikakvu lošu nameru da diskredituju to što su kolege učinile, taj veliki poduhvat, što su trčali čak do Brisela. Takođe, to je odluka njihovog plenuma. Oni imaju puno pravo da donesu odluku koju žele, i mislim da je to možda i bolje pitanje za nekog od njih“, objašnjava Živković, dodajući da on lično nije prisustvovao plenumu Filozofskog fakulteta do sada, i da ne želi da sumnja u njihovu dobru nameru.