Oni, kao, hoće da gladuju, a on ih, kao, moli da to ne rade. Da li će „studenti koji žele da uče“ 1. juna zaista stupiti u najavljeni štrajk glađu ili ne – pitanje je koje mori i najviše partijske funkcionere Srpske napredne stranke.

„Zamolio bih studente koji su gotovo tri meseca u Pionirskom parku da još jednom razmisle o svojoj odluci, ništa nije vrednije od njihovog zdravlja, i da ne povlače te radikalne poteze koji mogu pogoršati njihovo zdravstveno stanje“, rekao je u sredu (28. maj) zabrinuto predsednik SNS-a Miloš Vučević za TV Prva.

Dodao je da studenti iz Pionirskog parka „ne treba da stavljaju veći pritisak na sebe nego što već nose“.

„Imaju veliki pritisak i teret na svojim leđima, a traže samo jednu prirodnu, logičnu stvar – da im se omogući da studiraju“, rekao je Vučević.

Najavljeni štrajk „studenata 2.0“

Nekoliko dana pre apela predsednika Srpske napredne stranke, student Medicinskog fakulteta Miloš Pavlović najavio je da će studenti koji mesecima okupiraju Pionirski park stupiti u „masovni štrajk glađu“ ako nastava na svim fakultetima u Srbiji ne počne do 1. juna.

„Gladovaćemo dok nas ne shvate ozbiljno“, rekao je Pavlović na konferenciji za novinare u kampu studenata kolokvijalno poznatom pod nazivom „Ćacilend“, pa dodao da će pozvati i druge kolege koje imaju jednako veliku veliku želju da nastave sa učenjem da im se pridruže.

„Mi ostavljamo poslednji rok – do nedelje, 1. juna. To je poslednji rok koji dajemo zbog toga što smo iscrpeli sve druge mogućnosti i ne preostaje nam ništa drugo, nemamo kud“, naveo je on.

„Studenti 2.0“ izneli su tada i još dva zahteva – da se pokrenu moralne, disciplinske i krivične sankcije protiv svih koji su onemogućili ostvarivanje njihovih ustavom zagarantovanih prava, uključujući pravo na obrazovanje i slobodu kretanja, kao i prestanak „fašističkih napada“ na studente koji žele da uče.

Najnoviji kontra-štrajk

Vest da su studenti okupljeni u Pionirskom parku najavili štrajk glađu podigla je mnogo prašine na društvenim mrežama. Veliki broj korisnika upitao se da li će, ako Pavlović i njegova svita iz Ćacilenda zaista stupi u najekstremniji vid protesta, štrajk glađu biti autentičan.

Sumnju su izazvali raniji potezi studenata iz Pionirskog parka i naselja koje je u njemu nastalo, po svemu sudeći, vrlo orkestrirano. I reporterke „Vremena“ uspele su da uđu u Ćacilend u kratkom periodu kada je bio potpuno prazan i kada je delovalo da je sa kampovanjem gotovo. Tada smo u parku, osim gomile smeća, pronašli bačenu i neotvorenu hranu, nove dušeke i šatore, gas maske, pakete pića i slično.

Uostalom, tajming najavljenog štrajka došao ubro nakon što je iz štrajka glađu i žeđu izašla uhapšena aktivistkinja i profesorka iz Novog Sada Marija Vasić. U tom smislu, ovo nije prvi put da pristalice vlasti na autentične štrajkove glađu odgovaraju kontra-štrajkovima – poslednji je primer poslanika SNS-a Uglješe Grgura koji je štrajkovao glađu u decembru 2023. da bi, kako je rekao, „odbranio izbornu volju građana“. Prethodno je narodna poslanica i nosilac liste Srbija protiv nasilja, Marinika Tepić, stupila u štrajk glađu zbog izborne krađe 17. decembra.

Predstava za kamere

Još jedan razlog zašto mnogi sumnjaju u istinsku nameru stanovnika Pionirskog parka da stupe u najradikalniji vid borbe jeste navodni napad na Miloša Pavlovića koji se desio u martu – a koji je, ispostaviće se, bio predstava za kamere i birače Srpske napredne stranke.

Bio je 18. mart kada su svi prorežimski tabloidi objavili udarnu vest da je vođa „studenata koji žele da uče“ napadnut i teže povređen, a da iza napada stoji odbornik „Kreni-promeni“ Željko Latas. „Alo“ je zatim objavio snimak Miloša Pavlovića koji leži u kolima Hitne pomoći i dramatično se nakašljava, da bi kasnije bio prevezen u Urgentni centar. Snimak je podelio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.