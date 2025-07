Izjava ministra unutrašnjih poslova Ivica Dačić o Briselskom sporazumu, izazvala je brojne reakcije opozicije. Ovaj ministar, čiji se paraf tada kao premijera Srbije našao pored Tačijevog u proleće 2014. na Prvom okvirnom sporazumu, sada tvrdi da je u pitanju bila međunarodna prevara.

Gostujući na RTS-u, ministar Dačić je rekao da je Briselski sporazum „prevara zato što nisu nam tako govorili kada smo ga potpisivali. Mi smo u dobroj veri ušli u sve te dogovore isključivo zbog toga da bismo ostvarili kompromise koji bi bili u interesu svih na Kosovu i Metohiji. I na kraju je Srbija uradila sve a prištinska strana je od samog početka počela sve to da bojkotuje i to uz otvorenu podršku nekih zemalja“.

Lider pokreta Kreni – Promeni Savo Manojlović smatra da je Briselski sporazum „zaključen protivustavno, što je bilo jasno od samog početka. Istovremeno je predstavljao političku katastrofu, jer se Srbija tim aktom odrekla policije i pravosuđa na severu Kosova i Metohije, a zauzvrat nije dobila ništa“.

Po njemu, Briselski sporazum je „predstavljao ustupak međunarodnim predstavnicima u zamenu za podršku reprizi radikalsko-socijalističke epohe, koja je – za razliku od demokratskih snaga koje nisu mogle ili htele – bila spremna da napravi ustupke u vezi sa Kosovom i Metohijom.“

Stranka slobode i pravde (SSP) je upitala ko je tačno prevaren – Dačić kao potpisnik sporazuma ili Aleksandar Vučić koji mu je prepustio potpisivanje tog dokumenta.

„Pre 11 godina Aleksandar Vučić je podmetnuo Ivici Dačiću da potpiše Briselski sporazum. Danas, iz usta istog tog Ivice Dačića, saznajemo da su, kako kaže, ‘prevareni’. Ko tačno? On i Vučić? Ako Dačić govori istinu, ako su Vučić i on zaista prevareni, to znači da priznaju kako nisu znali da pregovaraju, da su nesposobni da zastupaju interese Srbije i da zbog toga moraju odmah da podnesu ostavke“, traži SSP.

„Ovo nije prvi put da grupa koristoljubivih diletanata, oličena u Vučiću, Dačiću i njihovim saradnicima, pravi istorijsku štetu Srbiji. Zato zahtevamo kompletnu analizu svih sporazuma, dogovora i ustupaka koje su u protekloj deceniji pravili iza zatvorenih vrata i mimo volje građana“, naglašava SSP.

Stranka pita i da li je „šokantna izjava naslednika Slobodana Miloševića trenutak iskrenosti pred kraj karijere, ili je samo posledica hroničnog umora čoveka koji danima komanduje policijom i hapsi i prebija građane koji traže normalan život u sopstvenoj zemlji?“

„Šta god da je u pitanju – jedno je sigurno: i on i Vučić moraju da odu“, ističe u saopštenju SSP.

Izvor: FoNet