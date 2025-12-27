Firma češkog fabrikanta oružjem se neprestano širi i pazari firme, a posebno napreduje od rata u Ukrajini. Ima ih u SAD, Nemačkoj, Ukrajini i – Srbiji

Masovno municija za Ukrajinu, a uskoro i dronovi… pogoni u Srbiji igraju bitnu ulogu u imperiji mladog češkog fabrikanta oružja Mihala Strnada, piše Frankfurter algemajne cajtung.

„Tek pre godinu i po su se odeljenja Čehoslovačke grupe (CSG) uselila u novu centralu u Pragu“, piše Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).

„No pravougaona osmospratnica od crvene cigle i stakla, sa strogim redovima od po dvanaest prozora, već puca po šavovima. Toliko brzo raste imperija 33-godišnjeg fabrikanta naoružanja i tehnologije Mihala Strnada, jednog od najbogatijih ljudi Češke.“

U tekstu se navodi da CSG neprestano širi proizvodnju i pazari firme. Ima ih u SAD, Nemačkoj, Ukrajini i – Srbiji, prenosi Dojče vele.

Tamo je, podsećamo, u novembru CVSG kupio 51 odsto u beogradskoj firmi MUST Solutions koja proizvodi avionske motore. Najavljeno je da će raditi za vojnu industriju, da će u Srbiji biti i centar za razvoj bespilotnih sistema. CSG je i vlasnik kruševačke fabrike municije „14. oktobar“.

Otkrivanje neba

Kako piše FAZ, u prva tri kvartala ove godine češka kompanija je skoro udvostručila obrt na 4,5 milijardi evra.

„Strnad, oženjen i otac dvoje dece, najveći je proizvođač malokalibarske municije u (zapadnom) svetu, jedan od vodećih za artiljeriju. Bez njegovog posla bi inicijativa EU o municiji za Ukrajinu teško prošla ovako uspešno“, piše list.

Pravi i oklopna vozila, haubice, radare, a sada sve više otkriva – nebo. FAZ piše upravo o kćerki-firmi Avianera u čijem sklopu radi i beogradski ogranak.

Prema objavi Strnada, on želi da bude „značajan akter na polju vojnih bespilotnih letećih sistema i naprednih oružanih sistema“.

Pavel Čehal, kojem je poveren ogranak Avianera, za FAZ kaže da ratna svakodnevica u Ukrajini pokazuje „brzo rastući, ogromni potencijal bespilotnih letećih sistema“.

List piše da CSG već ima u svom posedu elektroniku za upravljanje letelicama kao i projektile, ali da je polje motora počeo da osvaja kupovinom u Beogradu.

Čehal se ne boji pada potražnje ukoliko bude primirja u Ukrajini, piše FAZ, i kaže da dronovi postaju sve važniji u vojnom i civilnom sektoru. „Bićemo u stanju da po primerenoj ceni isporučimo uspešne i jedinstvene proizvode i imaćemo proizvodne kapacitete za to.“

Procvetao nakon ruske agresije

Frankfurter algemajne opisuje karijeru Mihala Strnada koji je posao preuzeo od oca kao mladić. Otac je mahom kupovao vojnu opremu iz sovjetskih vremena da je modernizuje i preprodaje, ali mlađi Strnad je to digao na mnogo viši nivo.

„Najveći kovač oružja u centralnoj Evropi procvetao je posebno nakon ruskog napada na Ukrajinu – održavao je stare ruske tenkove, isporučivao haubice, oklopna vozila i municiju“, piše list.

Eksplozivi i municija se, piše, prave u njihovim pogonima u Slovačkoj, Španiji, Grčkoj i Srbiji. U SAD su pogoni u pripremi.

O Strnadu se još navodi da ima udele u praškom luksuznom hotelu Four Seasons kod Karlovog mosta, da je vlasnik fudbalskog kluba Viktorije iz Plzena, da finansira češki olimpijski tim i ima dobrotvorne organizacije. Procenjuje se da je težak više od deset milijardi evra.

