Dok opozicija razmišlja da li na ponovljene izbore u Beogradu treba ići u jednoj ili u dve kolone, da li izbore treba bojkotovati ako uslovi ne budu bili bolji, ili ako se raspišu za 28. april, pred uskršnje i prvomajske praznike kada počinje školski raspust, Srpska napredna stranka predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem je ne časeći časa krenula u totalni izborni rat.

Odmah je nametnula mantru da se u Beogradu bije odsudna bitka za opstanak Srbije i srpstva, a ne za kanalizaciju ili bolji gradski saobraćaj, a koalicije Srbija protiv nasilja i NADA ne samo da još nisu pokrenule nikakvu kampanju, već i odbijaju, ili ne znaju šta da odgovore na pitanje kako misle da se suprostave ovom skretanju pažnje sa komunalnih tema i opštoj mobilizaciji koja je u toku u redovima vladajuće koalicije u glavnom gradu.

Opozicija je očigledno još uvek bez jasne ideje „šta će i kako će”. U javnosti su se „u svoje ime“ oglasili pojedini predstavnici koalicije „Srbija bez nasilja” koji se unapred žale na eventualni datum održavanja izbora.

„Počelo je, počelo”

Vladajuća stranka je kao i mnogo puta do sada pokazala da je non-stop u izbornoj kampanji. U prilog tome je kao kamen temeljac predizbornih aktivnosti održana sednica Predsedništva Srpske napredne stranke, nakon čega se građanima obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je objasnio u kojem smeru će se kretati kampanja ove partije i koje su najvažnije poruke koje će se uputiti biračima.

Vučić je kazao da je ta sednica bila vrlo važna, ne samo zbog odluka koje su donosili, već zbog situacije u kojoj se naša zemlja nalazi.

„Imao sam priliku da posle ne tako dugog vremena kažem sve ono što vidim i znam, meni su kao predsedniku neke stvari dostupnije. Postoje stvari kojima smo zadovoljni, kao i one koje moramo svi zajedno da menjamo. Kod nas je od presudnog značaja da osiguramo bezbednost i mir našem narodu na Kosmetu. Dobili smo informaciju da nema nikakvog napretka u dijalogu od strane Prištine“, rekao je on.

I onda naveo da su na sednici razgovarali i o formiranju pokreta.

„Ne pravimo pokret za izbore. Pokret se pravi da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima. Pred Srbijom i svetom su najteža vremena, geopolitički najteža vremena. Zbog onoga što se zbiva u Ukrajini i širom zemljine kugle i što se neće zaustaviti sutra. Ako se ne zaustavi do maja, plašim se da će doći do katastrofalnih posledica. I u skladu sa tim moramo da se pripremamo, jer smo mi tu mali, niko nas ništa i ne pita, ali ćemo svakako osetiti posledice kao što smo i do sada osećali posledice, a da čak mnogi nisu ni primetili, nisu ni razumeli koliko je teško bilo upravljati zemljom i držati i čuvati mir i stabilnost i sve drugo“, poručio je on.

Foto: Tanjug / Rade Prelić Dodadašnja premijerka kandidatkinja za predsednicu Skupštine Srbije

„Šapić za gradonačelnika, Brnabić za predsednicu Skupštine Srbije”

Govoreći o izboru kandidata za gradonačelnika Beograda i predsednika Narodne skupštine, Vučić je kazao da su oni već doneli tu odluku.

„A odluku za mandatara donećemo za sedam do 10 dana. Stranka je donela odluku da kandidat za gradonačelnika Beograda bude Aleksandar Šapić, dok će kandidat za predsednika Narodne skupštine biti Ana Brnabić“, rekao je Vučić i dodao da je ona najpozitivnije iznenađenje u politici, jer da se Ana „borila snažno i da je srećna zbog novog izazova“.

„Samo ne znam kako ću ja da se naviknem. Meni za tri godine ističe mandat, ne mislite valjda da ću da menjam Ustav i da se kandidujem ponovo. Naravno da neću. Verujem da će izbor novog mandatara i 50 posto članova vlade biti drugačiji, jer smo uvek spremni za promenu“, kazao je on.

Tanjug / Rade Prelić Sednica Predsedništva SNS

„Cilj je pobeda u svakom mestu”

Takođe, Vučić je kazao da je cilj stranke „pobeda u svakom mestu“.

„Cilj stranke je i želja da uradimo najviše za svaki grad, svako selo, svako naselje, neće biti lako. Gde god da izgubimo čestitaćemo našim pobednicima. Borićemo se, niko nema pravo da nam to oduzme. Videćemo, ali verujem da ćemo da pobedimo“, naveo je on.

Predsednik SNS-a Miloš Vučević kazao je da je Anu molio da izabere nešto drugo, međutim, kako on kaže, ona je izabrala težu funkciju.

Iako nije zvanično saopšteno, mnogi mediji su preneli da je vrh naprednjaka, tj. Vučić, odlučio da upravo Miloš Vučelić bude glavni kandidat za premijera nove Vlade Srbije.

Brnabić: Nova funkcija će za mene biti veliki izazov

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić koju je Predsedništvo Srpske napredne stranke predložilo za predsednicu Skupštine Srbije rekla je da će nova funkcija za nju biti veliki izazov i da mora mnogo da uči.

„Ovo je sada potpuno jedan drugačiji posao i ja počinjem da učim od večeras“, rekla je Brnabić novinarima u Bukureštu.

Navela je i da očekuje da će sednica parlamenta biti održana vrlo brzo zato što Srbija nema vremena za gubljenje i pred njom su veliki planovi.

„Moramo da nastavimo da radimo, da se što brže formira sve u parlamentu, naravno i predsednik skupštine, odbori i sve ostalo, pa da i Vlada nastavi sa radom“, rekla je Brnabić i zahvalila Srpskoj naprednoj stranci na svemu.

Glišić: Opozicija izgubila u nikad regularnijim izborima

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je da će za desetak dana biti održana sednica Predsedništva stranke na kojoj će se odlučiti ko će biti mandatar Vlade Srbije, ali da će na toj sednici biti doneta i druga kadrovska rešenja, pre svega za predstojeće lokalne izbore.

„Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je zatražio da se konsultujemo sa predsednikom Republike Srbije oko određenih rešenja. Mi smo se posavetovali, razmotrili sve moguće opcije i izašli sa jasnim kadrovskim rešenjima za mesto predsednika Skupštine Anom Brnabić, odnosno za gradonačnika Beograda, to je Aleksandar Šapić. To su dva predloga za koja smo se izjasnili i doneli odluke“, rekao je Glišić na TV Pink.

Dodao je da će se na narednoj sednici Predsedništva Srpske napredne stranke doneti odluke vezane za mandatara vlade, ali i odluke vezane za druge gradove, sa kojim će ljudima izaći na lokalne izbore i kako će to da izgleda.

Tanjug / Rade Prelić Dosadašnjeg ministra finansija Sinišu Malog čeka mesto i u novoj Vlade, najavljuju prorežimski tabloidi

Siniša Mali: Izbori u Beogradu možda najvažniji u istoriji

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su „novi“ izbori u Beogradu, koji još nisu zakazani, možda „najvažniji izbori u našoj istoriji“. Za televiziju Prva je rekao da će na beogradske izbore ta stranka ići „punom snagom“.

„Mi ćemo dati sve od sebe, punom snagom ćemo ići. Siguran da ćemo ostvariti i bolji rezultat nego na prethodnim izborima“, rekao je Mali.

Govoreći o formiranju nove vlade, nakon izbora održanih u decembru prošle godine, Mali je rekao da će je „činiti najbolji ljudi“ koji će raditi u interesu građana, i koji će ostvarivati ranije najavljene planove, među kojima je i organizacija međunarodne izložbe „Ekspo 2027“.

Tanjug / Rade Prelić Dodadašnji predsednik Privremenog organa Grada Beograda kandidat za novog gradonačelnika

Šapić: Mogući partneri za „nove“ izbore u Beogradu su SPS i Zavetnici

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Šapić izjavio je danas da postoji spremnost te stranke o formiranju bloka za nove beogradske izbore i kao glavne koalicione partnere naveo Socijalističku partiju Srbije (SPS) i Zavetnike.

„Konkretni pregovori sa SPS-om nisu počeli, ali svi su iskazali spremnost za pregovore“, rekao je Šapić novinarima tokom otvaranja kružnog toka u Bulevaru Zorana Đinđića.

Govoreći o izjavama predstavnika opozicije da možda neće izaći na te izbore, Šapić je ocenio da se „opozicija nećka oko izlaska na izbore jer im ne odgovara datum“.

I dodao: „Ukoliko opozicija ne bude izašla na izbore, zašto bi pravili blok? Izaći će svaka stranka za sebe“.