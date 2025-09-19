Prilog o studentskim protestima na „Happy“ televiziji izazvao je lavinu reakcija i optužbi "Informera", čiji glavni urednik Dragan J. Vučićević tvrdi da je „postao gori od N1“

Novi rat na tabloidnom medijskom nebu Srbije se zahuktava.

Vatru je raspalio prilog emitovan na „Happy” televiziji u kome prezenterka vesti govori da studenti ne odustaju od zahteva i da su istrajni u traženju odgovornosti za tragediju u Novom Sadu, te da se okupljaju i dalje i izražavaju nezadovoljstvo.

„Protesti studenata su masovno posećeni, a pridružuju im se građani”, dodala je prezenterka. Ni manje, ni više.

To je bilo dovoljno „Informeru” i njegovom formalnom vlasniku i glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću da izveste da je „Televizija ‘Happy’ objavila šok vest koja je podstakla mnoge da se zapitaju da li je ta televizija postala N1”.

Gori od N1

Saga se nastavila nizom tekstova na portalu „Informera”, ali i u programu uživo te televizije.

Pošto je u narednim vestima „Happy” televizije u četvrtak (18. septembar) emitovan prilog o skupovima podrške uhapšenom studentu Bogdanu Jovičiću održanim u više gradova u Srbiji, uz navođenje da su okupljeni pravili buku „bubnjevima i pištaljkama” i uzvikivali „Oslobodite Bogdana”, Dragan J. Vučićević je uživo u programu televizije „Informer” istakao da televizija „Happy” pumpa i „da hoće da budu gori od N1“.

„Nemam ništa protiv, samo imam profesionalno pitanje za njih – vi koji ste od države dobili sve što se dobiti može. Što ste se nas**ali državnih s**a svih koje su ikada bile. Samo objasnite, a zašto ste odjednom postali gori od N1 i kako, i ko vam rekao i ko pritisnuo dugme“, naveo je Vučićević u emisiji „Kolegijum“.

Ovo je bila i tema jutra u jutarnjem programu „Informera“, a komentarisao ju je Zoran Baki Anđelković, v.d. direktor Pošta Srbije.

„Happy“ je i u petak u vestima, kao treći, posle vesti o izjavama predsednika Aleksandra Vučića o povećanju plata i vojnoj paradi, te komemoraciji u Pranjanima, emitovao prilog o skupovima podrške studentu Bogdanu Jovičiću.

Marić: Ne znam ja ništa

Redakcija „Danasa” pokušala je da dobije komentar od glavnog urednika „Happy-ja”, Milomira Marić, koji je rekao da ne zna ništa o navodima Vučićevića.

„Ne znam ja ništa. Ne znam ja ništa o tome, ajde…“, rekao je kratko Marić i nakon toga prekinuo vezu, piše „Danas”.

Blokirani računi

Računi firme „Ideogram“, koja je vlasnik TV „Happy“, u blokadi su već 29 dana, piše Nova.

Na sajtu Narodne banke Srbije, u delu koji se odnosi na prinudnu naplatu, navodi se da je ukupan iznos blokade 2.037.805 dinara.

Prema dostupnim podacima, poverilac je Poreska uprava, odnosno filijala u Zemunu, a može se zaključiti da je razlog neplaćen porez na dobit pravnih lica.

Računi „Ideograma“ blokirani su neprekidno od 21. avgusta, a ove godine u blokadi su bili još u dva navrata – 29. aprila i od 1. do 5. avgusta.

Kao vlasnik firme „Ideogram“ na sajtu Agencije za privredne registre vodi se javnosti nepoznati Saša Sredojević, a do februara ove godine vlasnica je bila Vladana Ćirović.

Ipak, poznato je da iza televizije „Happy“ stoji kontroverzni biznismen Predrag Ranković Peconi, kontroverzni biznismen, koji se, kako su mediji pisali, svojevremeno pominjao u Beloj knjizi organizovanog kriminala MUP-a, a navodilo se i da je pripadao uticajnim kriminalnim grupama, piše Nova.

„Happy” je ranije učestvovao u specijalnim programima režimskih televizija, među kojima su Infomrer, B92, Prva, Studio B i Pink.

U jednom takvom programu objavljen je prisluškivani sastanak aktivista STAV-a i Pokreta slobodnih građana, pred veliki studentski protest 15. marta, nakon čega su aktivisti ovih grupa privedeni pod sumnjom da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Deo tih emisija bio je i Milomir Marić.