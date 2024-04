Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obelodanio je imena članova nove Vlade Srbije nakon sednice Predsedništva stranke, a predstavnici opozicije složni su u mišljenju da nova Vlada neće napraviti suštinske promene u politici vođenja države.

Lazović (ZLF): Pregrupisavanje u taboru SNS-a

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović ocenjuje da sastav nove vlade nije dobra vest za građane Srbije, te da se primećuje „pregrupisavanje u taboru SNS-a, gde klan novog mandatara Miloša Vučevića dobija veći prostor“.

„Očigledno je da je ovo vlada kontinuiteta u smislu štetnih odluka i katastrofalnog položaja građana Srbije. Trenutno se najveći deo našeg društva nalazi u borbi za egzistenciju, dok je mali deo povezan sa lažnom SNS elitom prigrabio sva bogatstva ove države i to radi na nezakonit način“, kaže Lazović za „Vreme“ i dodaje da će nova vlada nastaviti sa štetnim odlukama po građane Srbije.

„Srbija je danas zemlja sa jednom od najvećih ekonomskih nezakonitosti u Evropi i to će se nastaviti i sa novom vladom. Dodatno, ova vlada će svojim kontinuitetom štetnih odluka voditi i ka tome da Srbija ostane zemlja u kojoj ljudi umiru od zagađenja, u kojoj su reke postale deponije, u kojoj privatizujemo javna dobra, u kojoj smo spremni da kompanijama za zaradu damo naša najvrednija prirodna dobra bez obzira da li će građani od toga imati štetu, kao što je slučaj sa iskopavanjem litijuma“, smatra kopredsednik ZLF-a.

Stefanović (SSP): Jedna od najglomaznijih vlada u istoriji

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović smatra da se radi o „Vladi kontinuiteta korupcije, izolacije i propasti Srbije“.

„To je jedna od najglomaznijih Vlada u istoriji. Svako ko je blizu Vučićevog kazana uguran je unutra. Ovo je Vlada koja će nastaviti sa zaduživanjem zemlje, uništavanjem naše ekonomije i promocijom siromaštva i korupcije. Sastav Vlade potvrđuje da je to vlada Šešeljevih pupoljaka“, kaže Stefanović za „Vreme“.

On dodaje da sastav nove vlade suštinski zapravo nije od većeg značaja. „Vladu čine ljudi koji nisu ni na koji način bitni, jer niko od njih neće zaista biti ministar već će biti, kao i ovi pre njih, puki pisari čoveka sa Andrićevog venca“, ističe Stefanović, koji očekuje da će biti promena – ali na gore.

„Zato su oni rekli da Srbija ne sme da stane, misleći pre svega da pljačka, opšta korupcija i krađa izbora ne smeju da stanu. Imate u Vladi jednog Vulina i jednog Lončara koji se vraćaju. Ne pada njima na pamet da bilo šta menjaju. Ako je bilo ko imao neku iluziju, nadam se da je više nema. Tu mislm i na međunarodnu zajednicu, s obzirom na to da je njen veliki deo na dešavanja u Srbiji gledao blagonaklono“, zaključuje zamenik predsednika SSP.

PSG: Nova vlada ukazuje da SNS i SPS nisu više na evropskom putu

Pokret slobodnih građana (PSG) ocenio je da sastav Vučevićeve Vlade pokazuje da Srpska napredna stranka (SNS) i Socijalistička partija Srbije (SPS) i nominalno prestaju da budu na evropskom putu i da se ta vlada može nazvati i vladom za sprovođenje projekta „srpskog sveta“.

U saopštenju PSG-a se ističe da sastav Vlade pokazuje da SNS i SPS žele da vode politike njihovih osnivača Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja – „potpunu međunarodnu izolaciju Srbije, sukobe u regionu, vezivanje za Rusiju i uvođenje zabrana na sve građanske slobode u Srbiji“.

Ističe se da se predlogom izbora Aleksandra Vulina iz Pokreta socijalista, predsednice stranke Zavetnici Milice Đurđević Stamenkovski, predsednika Srpske narodne partije Nenada Popovića i člana SNS-a Zlatibora Lončara za ministre „jasno šalje poruka da će ova Vlada isključivo zastupati interese Rusije u Evropi i biti faktor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu“.

Dodaju da je Vlada Srbije u ovom sastavu i „Vlada službi bezbednosti“, ljudi koji su za svoj rad dobijali ordenje Rusije, jer najmanje pet ministara iz ovog predloga je bilo na čelu Bezbednosno-informativne agencije, koordinacije službi bezbednosti ili je povezivano sa radom za bezbednosne agencije.

Zato će poslanici PSG-a Pavle Grbović, Anna Oreg i Vladimir Pajić glasaće protiv izbora ove Vlade.

Nestorović: Nećemo glasati za recikliranu vladu

Neće za ovu „recikliranu“ Vladu glasati ni poslanik Branimir Nestorović iz Pokreta „Mi-snaga naroda“ Branimir Nestorović.

„U Vladi će biti mnogo recikliranih kadrova, a pojedini su samo zamenili ministarska mesta. Ovo će u suštini biti stara Vlada. Dačić se vratio na mesto ministra policije, Gašić na mesto ministra odbrane, Lončar na mesto ministra zdravlja, Slavica Đukić Dejanović je po drugi put ministar prosvete, Vulin potpredsednik bez portfelja… Zanimljivo je i što je ministar za rad Nikola Selaković predložen za ministra kulture. Očigledno da je u pitanju kadrovska vrteška koju mi nećemo podržati“, rekao je Nestorović.

Prema njegovim rečima, od buduće vlade se ne mogu očekivati pozitivne promene u društvu i državi.

„To je isto kao kada pucate na jato vrana, one odlete pa se opet vrate istom drvetu, ali na druge grane. Nova vlada će nastaviti politiku prethodne i neće biti dugog veka jer nema najava bilo kakvih promena“, ocenio je on.

Upitan na kakve promene misli, Nestorović je kazao da bi trebalo preispitati strateška pitanja. „Posle usvajanja Rezolucije o Srebrenici doći će do dramatičnih događaja po pitanju Republike Srpske. Nova Vlada je zadržala ministarstvo za evrointegracije, što je besmisleno. Mi bi trebalo da se okrenemo BRIKS-u, a ne onima koji primaju Kosovo u Savet Evrope i donose Rezoluciju o Srebrenici“, rekao je.

Nestorović nije siguran da će nova vlada pokrenuti borbu protiv kriminala i korupcije.

„Nagomilalo se mnogo nerešenih kriminalnih afera. Bez ozbiljne borbe protiv kriminala i korupcije, Srbija ne može nigde da krene. Ministarka pravosuđa (Maja Popović) je ostala ista, tako da policija može da podnosi prijave, ali sve je to uzalud ako pravosuđe ne reaguje brzo i adekvatno. Ne očekujem skoro nikakve promene od nove vlade i mislim da će se nastaviti s dosadašnjom politikom“, naglasio je Nestorović.

Klačar (CeSID): Nova vlada ideološki različito pokrivena

Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) Bojan Klačar ocenio je za „Vreme” da postoje tri odrednice nove Vlade Srbije: veličina, izbalansiranost po svim parametrima i kontinuitet koji ima u odnosu na dosadašnje.

„Tri su opšte karakteristike ove Vlade. Prva je da je velika, i to je nastavak glomaznih vlada u Srbiji koje su više pravilo nego izuzetak. Druga karakteristika je važnija, i to je balansiranost, kako bi zadovoljila sve interese koje vladajuća koalicija u ovom momentu ima. Ona je dovoljno velika za sve koalicione partnere i ideološki je različito pokrivena, od prozapadno orijentisanih ljudi, proruski nastrojenih, do onih koji pripadaju desnom centru”, navodi Klačar.

Podseća da su u nju uvršteni i ljudi koji su izuzetno lojalni i važni samoj Srpskoj naprednoj stranci, i zato se u njoj nalaze Siniša Mali, Bratislav Gašić i Zlatibor Lončar.

Kao treću karakteristiku, koju ocenjuje kao najvažniju, navodi da je ovo po svim parametrima – vlada kontinuiteta.

„To se vidi po izboru premijera, koji je na liniji onoga što je uglavnom Vučićeva politika. Dalje, ključni resori, a to su odbrana, finansije i MUP su povereni ljudima koji su nezamenljivi u trenutnim politčkim strukturama vlasti, Gašiću, Malom i Dačiću. Zbog toga se čini da u vođenju politike nećemo dobiti značajno velike promene”, smatra izvršni direktor CeSID-a.

Govoreći o iznenađenjima u spisku koje je jutros pročitao mandatar Vučević kaže: „Za mene tu ima nekoliko iznenađenja. Veliko iznenađenje o kome se malo govori je da je Maja Gojković dobila poziciju vojvođanskog premijera. To govori da Aleksandar Vučić ni na jednom nivou ne želi da prepusti stvari slučaju, pa ni u Vojvodini, i uvek posegne za ljudima koji su lojalni. Drugo iznenađenje za mene je ostanak na funkciji Maje Popović, koja je bila izložena kritikama, pa čak i unutar SNS-a. Očigledno je da je dobila drugu priliku”.

Dodaje da su iznenađenja i Nikola Selaković i Aleksandar Martinović, zbog toga što su dobili resore koji nikada nisu bili bliski njima. Selaković je dobio resor kulture, a Martinović resor poljoprivrede.

„Ne bih zvao iznenađenjem, ali je postavljenje Aleksandra Vulina određena vrste poruke koja se šalje javnosti, i on je 11 godina već na važnim državnim funkcijama“, zaključuje Klačar. „Napravljen je kompromis da on zadrži važnu funkciju u sistemu vlasti, ali da ta funkcija ne bude blizu nikakvom konkretnom portfelju”.