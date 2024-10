„Ministri su svi sigurni da neće biti rekonstrukcije i da se to priča da bi se pričalo, da Vučić i ja to spominjemo da bi to medijski bilo intresantno, da njima malo zapretimo“, rekao je Vučević

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da je pitanje vremena kada će Vlada biti rekonstruisana, navodeći da će blagovremeno biti urađen presek stanja i da će se proveriti kako je ko radio od ministara.

Vučević je za TV Pink rekao da će o tome razgovarati s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je „prirodno da se vrši neka ocena posle određenog vremena, a ne da se čekaju četiri godine“.

„Ministri su svi sigurni da neće biti rekonstrukcije i da se to priča da bi se pričalo, da Vučić i ja to spominjemo da bi to medijski bilo intresantno, da njima malo zapretimo“, rekao je Vučević i dodao da su pritom svi sigurni da se to ne donosi na njih, jer imaju dobre odnose s predsednikom ili premijerom, jer ih je neka partija predložila.

„Samo malo da su neki od njih trezveni videli bi da oni koji su mislili da su nesmenjivi, danas nisu u Vladi“, upozorio je Vučević, dodajući da „princip promenljivosti mora da bude uslov suvernosti“.

On je pozvao sve ministre da budu ministri Srbije i službenici svom narodu, jer Srbija sedi na jednoj stolici i „ne želi da bude ničija pudlica“.

Vlada Miloša Vučevića izabrana je 2. maja, bezmalo pet meseci nakon izbora održanih sredinom decembra 2023. godine.

Skupština Srbije izglasala ju je sa 152 glasa ‘za’, a rasprava o sastavu Vlade i njenom planu rada trajala je dva dana tokom kojih je opozicija Vučeviću osporavala kredibilitet, ukazujući da će se, kao i do sada, za svaku odluku zapravo pitati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vlada Srbije ima čak 31 člana, od koji su trećina nova imena u odnosu na prethodnu Vladu koju je predvodila Ana Brnabić.

Čak pet ministara su bez portfelja: Novica Tončev, Đorđe Milićević, Usame Zukorlić, Nenad Popović i Tatjana Macura.

Čovek sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država i nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin nema nijedan poseban resor, ali je potpredsednik Vlade.

