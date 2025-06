„Što se tiče brojnosti, svakako očekujemo da protest na Vidovdan bude sličan 15. martu. Ali se takođe nadamo da ćemo uraditi više toga i konkretnije nego tada.“

Ovako za „Vreme“ komentariše studentske planove za protest 28. juna jedan student Pravnog fakulteta u Beogradu. Nije prvi koji je naredni protest uporedio sa onim od 15. marta ove godine, kada se na ulicama Beograda slilo najviše ljudi u savremenoj srpskoj istoriji – prema procenama Arhiva javnih skupova preko 300.000 nezadovoljnih građana.

Država je na miran protest odgovorila insceniranim nasiljem u Pionirskom parku i nepotvrđenim korišćenjem zvučnog oružja, o čemu je redakcija „Vremena“ uradila celu seriju tekstova koji su objedinjeni u „Dosijeu Huk“.

Šta se očekuje 28. juna

Iako se svi slažu da je 15. mart pokazao koliko veliki broj ljudi u Srbiji podržava studentski bunt, izostala je konkretna akcija.

„Još uvek nisam siguran šta je to. Nadam se da će biti bolje nego prošli put“, kaže student Pravnog.

Da je protest 15. marta pokazao da ogroman broj ljudi podržava studente i nezadovoljan je stanjem u zemlji, ali da nije doveo do konkretnih promena, slaže se i politikolog Cvijetin Milivojević.

„Ne znam stvarno šta pripremaju studenti, ali znam šta očekuju građani, oni koji su 15. marta bili na ulicama. Oni sada očekuju neku vrstu akcije“, kaže Milivojević za „Vreme“. „Ne govorim o onome što režimska propaganda želi da imputira studentima, da hoće da izvrše nekakav državni udar. Na stranu što državni udar, po definiciji, izvršavaju državne institucije, to je udar koji dolazi iz samog sistema, a ne od građana. Mi sada govorimo o konkretnim postupcima koji se očekuju od studenata, ali i drugih subjekata.“

Zacrtati rokove

Tako bi 28. jun mogao da bude nova šansa za Studente u blokadi, jer su 15. marta „zakasnili sa reakcijom”.

„Studenti bi trebalo da oroče svoje zahteve, nema čekanja unedogled. A ne da sedam meseci predsednik države izigrava neku vrstu božanstva i svevladara i femka se šta će pristati da uradi, a šta ne. Oni treba da traže da se, na primer, predsednik republike vrati u svoj zakonski okvir do određenog roka. Ako to ne uradi, a ne reaguje ni Ustavni sud, studenti odmah treba da kažu šta će se dogoditi“, smatra Milivojević i dodaje da možda njegova ideja nije najbolja, ali „kako studenti vrcaju od ideja, ubeđen je da će smisliti nešto konkretno kako ne bi došlo do do razočaranja kao 15. marta“.

Kao dobar primer za postavljanje roka, politikolog govori o blokadi RTS-a kada su studenti dve nedelje blokirali zgrade javnog servisa. Sada smatra da treba otići korak dalje.

„A opozicija konačno mora da zauzme neki stav i da izađe iz uloge Vučićevog fikusa u parlamentu. Ne moraju da vrate poslaničke mandate, ali moraju da naprave peticiju kojom se traže izbori“, kaže Milivojević, koji misli da studentskom zahtevu za raspisivanje izbora – nedostaje adresa koju treba da upute stranke koje se bore protiv sadašnje vlasti u Srbiji.

Zato dodaje da bi peticija za raspisivanjem izbora opozicije koja učestvuje bila ta adresa.

„Opozicija peticiju treba da sastavi najkasnije do 28. juna, Bez čekanja jeseni i sujete i straha od toga – kako bi prošli na izborima“, dodaje politikolog.