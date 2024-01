U dokumentu se navodi šta bi trebalo uraditi ukoliko vlast u Beogradu obezbedi većinu uz podršku odbornika Branimira Nestorovića, a šta ako dođe do novih izbora

Koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS, uputila je koaliciji „Srbija protiv nasilja“ dokument u kojem predlažu kako bi opozicija trebalo dalje da deluje.

U dokumentu se navodi šta bi trebalo uraditi ukoliko dosadašnja vlast u Beogradu obezbedi većinu kroz glasove odbornika „MI-Glas iz naroda“, a čiji je predvodnik Branimir Nestorović.

Takođe, navodi se i plan koraka, ako dođe do ponavljanja.

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović rekao je da su predstavnici koalicije NADA održali sastanak sa predstavnicima koalicije SPN i da će biti novih sastanaka.

„Ne želim da proćerdamo energiju kao što je ostatak opozicije učinio 2017. na protestima, i prošle godine na protestima. Sada se borimo za ravnopravne izborne uslove i izbore ili, ako vlast to ne dozvoli, onda se pravi atmosfera koja može da dovede 100.000 ljudi na ulicu“, naveo je Jovanović.

Samo jedan odgovor do sada

O ovom planu do sada se izjasnio potpredsednik Demokratske stranke (DS) Miodrag Gavrilović. On je rekao da da je to dobra stvar i pozvao sve da se uključe u odbranu izborne volje građana.

„Ovo nema nikakve veze sa ideološkim razlikama, već je to suština odbrane političkog života u Srbiji“, rekao je on.

Prema informacijama Nove, koalicija NADA je u petak uputila dokument predstavnicima koalicije „Srbija protiv nasilja“ kako bi se izjasnili da li ga prihvataju ili ne. Nije insistirano na rokovima, pa se pretpostavlja da će u narednim danima stići odgovor.

Šta piše u planu?

Dokument je podeljen u dve celine. Prva se odnosi na razvoj događaja prema kojem lista Branimira Nestorovića podržava vlast i obezbeđuje većinu SNS i SPS, dok se drugi deo odnosi na opciju da ipak bude ponavljanja izbora u glavnom gradu.

„U slučaju da cela Nestorovićeva grupa podrži većinu, onda nam je sužen manevarski prostor i treba da se okrenemo, odnosno vratimo institucionalnoj borbi u skupštini na malo radikalniji način, što ćemo dodatno razraditi u narednom periodu”, kaže izvor Nove iz koalicije NADA.

Deo dokumenta sadrži i predloge šta raditi ukoliko dva ili tri odbornika Branimira Nestorovića podrže SNS i SPS u Beogradu. U tom slučaju pominje se i mogućnost blokade gradske skupštine.

„U tom slučaju treba razmisliti da li treba dozvoliti održavanje sednice, a postoje određeni predlozi da se blokira skupština. Između ostalog predloženo je da se dan ili dva pre sednice organizuju skupovi ili da se eventualno blokira Skupština grada Beograda“, poručuje sagovornik Nove.

Bez ultimatuma

Dokument sadrži i plan koji se odnosi na situaciju da nema većine u gradu Beogradu. U tom delu se razrađuje šta je neophodno učiniti pre izbora kako bi se stvorili ravnopravni uslovi što se u prvom redu odnosi na sređivanje biračkih spiskova i otvaranje medija.

„Ako se ti uslovi ne ispune, postavlja se pitanje da li treba učestvovati na tim izborima. Mi smo izneli naš stav da u tom slučaju ne treba ići na izbore, već organizovati aktivni bojkot. Ima tu više predloga kako bi taj bojkot izgledao, ali o tome ćemo obavestiti javnost u narednom periodu. Ovo nije ultimativni dokument, želimo da radimo zajedno, pa ćemo detaljnije razgovarati najverovatnije posle protesta 16. januara“, poručuju iz koalicije NADA.