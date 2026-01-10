Građani na meti nove SMS prevare - lažne kazne i pretnje blokadom vozačkih dozvola
Korisnici mobilne telefonije u Srbiji u proteklih nekoliko dana dobijaju SMS poruke o tome da imaju neizmirene kazne za saobraćajne prekršaje, a nadležni upozoravaju da je reč o prevari i mole građane da poruke ne otvaraju.
Broj s kog poruka stiže dolazi sa Filipina, a u poruci se traži da se izmire hitno obaveze, pošto će „Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije” početi „izvršenje kaznenih mera” od 13. januara.
Izmirivanje obaveza traži se do 12. januara, u suprotnom, kako se navodi u poruci, prekršaj će biti unet u bazu podataka o prekršajima Ministarstva saobraćaja, ovlašćenje za registraciju vozila biće obustavljeno, vozačka dozvola prestaće da važi na 30 dana, slučaj će biti predat agenciji za naplatu, a moguć je i sudski postupak i pogođen kreditni rejting.
Sve to stoji u poruci u kojoj je naveden i link putem koga se kazna može platiti. Link je evidentno prevara, kao i broj s koga poruka stiže, te navodi: za početak, Srbija nema Ministarstvo saobraćaja.
Putevi Srbije: Ne otvarajte ovakve poruke
Javno preduzeće „Putevi Srbije” ponovo je u petak (9. januar) upozorilo građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima, navodeći da je u pitanju zloupotreba.
To preduzeće je u saopštenju navelo da građanima i dalje stižu zlonamerne SMS poruke zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
„Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba”, dodaje se u saopštenju.
Poruka iste sadržine, samo na drugom jeziku, s broja koji ima isti kod države iz koje dolazi, stizala je tokom leta 2025. na primer i korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kako da prepoznate lažne SMS poruke
Ovo je jedna u nizu prevara koje stižu u poslednje vreme građanima Srbije.
Ovakve poruke često su loše napisane, sa gramatičkim greškama, nelogičnim formulacijama i nepostojećim zakonskim članovima.
U porukama se navode kratki rokovi, visoke dodatne takse i ozbiljne posledice poput pravnih ili kreditnih zapisa.
Uprkos svemu tome, nije retkost da ljudi klikću na linkove, a sve to može stvoriti komplikacije.
