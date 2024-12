Na osnovu dostupnih snimaka i fotografija, Arhiv javnih skupova utvrdio je da se na protestu, koji su organizovali studenti na Slaviji, okupilo između 100.000 i 102.000 ljudi. Snimci korišćeni za brojanje učesnika zabeleženi su u periodu između 16:45 i 17:00 časova.

Metodologija procene: Analiza i brojanje učesnika na osnovu dostupnih video-snimaka i fotografija.

To skup čini najvećim od Petog oktobra.

I Ministarstvo unutrašnjih poslova se oglasilo o skupu. Oni su naveli da je javno okupljanje u Beogradu otpočelo oko 15.15 časova i da je u vreme kada je prisutnost bila najveća, u 16.40 časova, bilo prisutno između 28.000 i 29.000 građana. Takođe, konstatovano je da je sve prošlo bez vežih incidenata.

O protestu na Slaviji je govorio i predednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naveo da je ovoga puta u Beogradu održan „izuzetno veliki skup“ ljudi koji su, kako je dodao, opoziciono orijentisani, i poručio da je „uvek spreman“ da čuje šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju.

Obraćajući se na Instagramu, naveo da je u Predsedništvu u 19 sati, gde je zajedno sa „prijateljima iz Predsedništa“ okitio jelku.

Foto: Arhiv javnih skupova Protest na Slaviji

„Održan je veliki skup, veliki skup u Beogradu. Policija kaže od 28.000 do 29.000 ljudi. Izuzetno veliki skup. Ti ljudi su opoziciono orijentisani i uvek sam bio spreman da čujem šta misle, kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Verujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije, zato moramo da slušamo jedni druge. Da to bude neka vrsta vrednosti koju ćemo da pokažemo i neka vrsta drugačijeg odnosa u budućnosti. I to govorim ovde pred zastavom koju vidite. To je zastava koju sam nosio u maju 2024. godine kada smo branili Srbiju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I rekao bih prilično uspešno smo je branili. Trobojkom ujedinimo oko osnovnih ciljeva, da sve naše svađe i razmirice mogu da se nastave“, naveo je Vučić.