Đorđe Miketić ispred „Most ostaje“ poziva građane i političke organizacije na 15-minutnu blokadu upozorenja Beograda na vodi kod Savskog mosta, koja će krenuti u 18 časova. Kako kaže, vlasti najviše smeta što se oni sada nalaze na privatnoj parceli, ali i da ne treba nipodoštavati moć građana koji uspeli da blokiraju rušenje četiri puta, objavio je N1 .

„Ovo je već četvrto uklanjanje koje mi odlažemo… Moć građana nikada ne bih nipodoštavao. Moramo da uđemo u dijalog sa našim institucijama. Ako krene rušenje, pozivam građane večeras u 18 časova na 15-minutnu blokadu upozorenja Beograda na vodi, skupićemo se ovde. Mi smo trenutno na privatnoj parceli, to njih najviše boli“, kazao je on.

Kako kaže, formiraće se kolona.

„Skupljaćemo se u 18 časova, formiraćemo kolonu, prijavićemo skup policiji i pokazaćemo šta znači blokada saobraćaja, jer ovde očigledno postoje dva Beograda“, nastavlja on.

Šatori su postavljeni kod kružnog toka, blizu nekadašnje autobuske stanice, a plan je, navodi Miketić, da se dežura i da se ostatak građana alarmira u pravom trenutku, kad se vide mašine.

„Juče nakon protesta ostalo je dosta ljudi do 2,3… Od tada pa do nekih jutarnjih časova ostalo je oko 20 ljudi, što je i očekivano. Nismo očeivali da noćas zatvore most, to će uraditi večeras tj. sutra ujutru. Napravili smo neke akcije. Jutros smo komunicirali, javno pozivam Šapića i Vesia da dođu ovde… Mnogo papirai peticija smo im poslali, zovem ih da dođu, možda ne razumemo kako će beograd biti bolji a već tonemo u saobraćajni kolaps“, poručio je aktivista.

Izvor: N1