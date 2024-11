Pokret Kreni-promeni zatražio je od Vlade Srbije da povuče, kako ističu, sramnu odluku o oduzimanju statusa kulturnog dobra Generalštabu.

„Ovo je jedan od največih primera kršenja zakona i korupcije, izjavio je direktor kampanje pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović.

„Pitanje Generalštaba jedno je od največih primera kršenja zakona i korupcije. Ne postoji vetovatno ni u jednoj evropskoj zemlji da se zaključuje ugovor sa stranim investitorom i direktno navodi da ćete da prekršite zakon svoje zemlje i pregaziti struku tako što ćete iskoristiti političku moć koju imate“, rekao je Manojlović.

Da bi se skinula zaštita sa Generalšataba, kako je objasnio, mora da postoji i predlog akta od strane Zavoda za zaštitu spomenika.

„Ovde ne samo da takvog akta nema, nego su i dve direktorke smenjene jer su htele da rade svoj posao, a imamo informacije da je BIA upadala u prostorije Zavoda“, kazao je on.

Dodaje da je struka stavljena na „margine“ i da se ništa ne pita povodom ovoga.

„Imamo informacije da je do te struke dolazila BIA, ovo je jedan potpuno državni udar koji su sproveli određeni politički funkcioneri uz pomoć SNS-a, a zatim su uzurpirali sve institucije. Maltretiraju se ljudi u Zavodu za zaštitu spomenika zato što štite spomenike. Preti se javno umetnicima zato što se solidarišu sa kolegom koji je uhapšen. Ti ljudi na vlasti žive od naših para, od para tih umetnika“, kaže on.

„Bole rebra, vrat, ali nije to toliko bitno“

Govoreći o incidentu na Starom savskom mostu kada je uhapšen i odnesen u Policijsku stanicu Novi Beograd, nakon čega je završio u Urgentnom centru, Manojlović ističe da oseća jake bolove, ali da to sada nije bitno.

„Bole rebra, vrat, ali nije to toliko bitno. U ovom momentu neki ljudi se i dalje nalaze u zatvoru samo zato što su tražili da se zakon primeni na sve i to je bitno. Što se tiče komentara sa gostovanja predsednika na RTS-u, nisam ih video, osim što sam video da se neko iživljava na novinarku RTS-a i očekivao bih da uredništvo nju zaštiti, ukoliko urednik nije Aleksandar Vučić“, zaključio je on.