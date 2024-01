Predrag Peđa Koluvija je optužen da je vođa organizovane kriminalne grupe za proizvodnju droge. Prema optužnici na imanju njegove firme Jovanjica pronađeno je oko 660 kilograma osušene marihuane i skanka, kao i oko 66.000 stabljika kanabisa koje su nakon sušenja težile 1,6 tona. I dalje mu se sudi, ali to Koluviju ne sprečava da širi biznis.

Pre neki dan optuženi za organizovani kriminal je tako zatvorio konkurs za poziciju head of administration na poslovnoj mreži Linkedin za firmu “Koluvija Consulting doo Beograd” čiji je on direktor. Konkurs je otvoren početkom januara i, kako se navodi na pomenutoj mreži, uskoro će se znati ko je srećni dobitnik posla.

Firma “Koluvija Consulting doo Beograd” bavi se konsultantskim aktivnostima u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Prema podacima dostupnim na internetu, osnovana je 6. septembra 2022. godine. Vlasnik je Milan Koluvija, otac optuženog Predraga, koji je na poziciji direktora te firme. Biznis sa konsultovanjem optuženi je započeo dok je još bio u kućnom pritvoru i imao “nanogicu”.

Kad cveta kanabis – procveta biznis

Dok inspektore, koji su uhapsile vlasnika Jovanjice, čuvaju specijalne jedinice zbog informacija o tome da je plaćena njihova likvidacija, i dok čekaju odgovor na žalbu Upravnog suda jer su smenjeni i premešteni s Odeljenja za borbu protiv droga, dok ih hapse i pokreću im montirane procese – Koluvije su pokrenule još jednu firmu. Naime, 9. novembra 2023. godine osnovana je firma “Jovanjica Nova” doo, registrovana za nespecijalizovanu trgovinu na veliko. I tu je Predrag direktor, a njegov otac vlasnik.

“Jovanjica Nova” doo je za optuženog, po svemu sudeći, izuzetno važna. Nekoliko dana pre njenog osnivanja izbrisao je sve što je do tada pisao na društvenim mrežama gde je javno iznosio svoju odbranu za optužbe da je uzgajao drogu.

Da je “Jovanjica Nova” počela sa radom Predrag Koluvija svečano je objavio 13. novembra – baš na četvorogodišnjicu od kad su ga tadašnji inspektori Odeljenja za borbu protiv droga zaustavili na autoputu, a potom i uhapsili pošto su na njegovom imanju nedaleko od Beograda, prema optužnici, pronašli i zaplenili najveću količinu droge u istoriji srpske policije.

Na reklami nove firme navodi se: “Proglasili je mrtvom, vratila se među žive”, a baviće se, kako se najavljuje, prodajom kozmetike od konoplje, garderobom od konoplje i sličnim đakonijama.

Oko nedelju dana pre ove “reanimacije” biznisa sa konopljom Predrag Koluvija imao je potrebu da javnost obavesti da je upoznao izvesnog Milića Arsenijevića za kog je, na društvenoj mreži X, naveo da je imao sličan problem kao i on, ali da je pravosnažno dokazao da industrijska konoplja nije droga.

Vragolije sa konopljom

E pa neće biti da su ova dva drugara imala sličan problem, ako je suditi prema sudskim spisima. Naime, Koluvijina odbrana sve vreme tvrdi da mu se “eto omaklo” da biljke imaju “malko jači” THC (psihoaktivna supstanca) od zakonom dozvoljenih 0, 3 odsto THC-a u industrijskoj konoplji. Međutim, Tužilaštvo za organizovani kriminal navodi da biljke koje su zaplenjene na Koluvijinom imanju imaju različitu koncentraciju THC od najslabijih oko 0,5 odsto do jačih uzoraka koji su predstavljali ozbiljnu drogu. Najjači uzorak koji je pronađen imao je tačno 17,54 odsto THC-a. Bilo je biljaka i od 11, 12 odsto i sve se to podvodi pod skank, dakle izrazito jaku marihuanu. Urađena je serija veštačenja ovih biljaka i zbog toga postoji niz izveštaja o tome.

Vlasnik Jovanjice je optužen i da je drogu proizvodio od 2016. godine, a Ministarstvo poljoprivrede mu je izdalo dozvolu za uzgoj industrijske konoplje 24. aprila 2019. godine i nju je komentarisao u svom prvom iskazu i inspektor Slobodan Milenković.

SLOBODAN MILENKOVIC Progonjeni inspektori Slobodan Milenković i Dušan Mitić / Foto: Tanjug

„Koluvija se sve vreme pozivao na neka rešenja Ministarstva poljoprivrede o uzgoju industrijske konoplje. Njihov službenik je po dolasku (pošto ga je policija pozvala na imanje) kazao da ovako nešto nije viđeno ni u zemljama Latinske Amerike, kao i da je odmah video po obliku i mirisu biljaka da se radi o indijskoj , a ne industrijskoj konoplji“, izjavio je Milenković pred tužiocem.

O tom rešenju, ali kao argumentu za odbranu Koluvije, govorio je i ministar policije Bratislav Gašić (direktor BIA u momentu otkrića Jovanjice) kada je, leta ove godine, javno branio optužene u Narodnoj Skupštini, a napadao i pokušao da kriminalizuje policajce.

„Ne zaboravite jednu stvar, gazdinstvo ‘Jovanjica’ je krenulo sa uzgojom organske hrane. Ne zaboravite sledeću stvar, oni su više puta od MUP-a u tom periodu tražili zahtev da se izvrši kontrola na tom gazdinstvu, vrednosti marihuane, zato što su želeli i tražili od Ministarstva poljoprivrede uzgoj medicinske marihuane“, rekao je tom prilikom Gašić.

Kad Gašić ovo govori on ili manipuliše javnošću ili ne zna da u Srbiji nije dozvoljena proizvodnja medicinskog kanabisa. Uostalom, za kontrolu industrijske konoplje za koju je Koluvija dobio dozvolu oko šest meseci uoči hapšenja, bio je nadležan MUP i to Služba za borbu protiv droga. Na čelu te Službe godinama je načelnik Radomir Popović. Upravo tog Radomira Popovića, ubrzo pošto je postao ministar policije, Gašić je javno odlikovao. Ostaje nedoumica da li je Popović dobio odlikovanje baš zato što nije kontrolisao biljke na Jovanjici, pa sada odbrana Koluvije to koristi kao argument na sudu.

Inače, Koluvija je za razliku od svog drugara Milića Arsenijevića biljke uzgajao u podrumskim laboratorijama i hangarima. A u predmetu poznatom kao “Jovanjica Dva”, biljke i imanje Jovanjica čuvali su naoružani pripadnici Bezbednosno informativne agencije, policije i Vojno obaveštajne agencije koji su optuženi da su bili Koluvijin “prsten zaštite” i logistička podrška u narko biznisu.

Zanimljivo je i da je Koluvijin drugar Arsenijević iz sela Stragari u Šumadiji od ranije poznat javnosti. On nije hapšen. Međutim, o njemu je 2020. ubrzo pošto je započeo uzgoj konoplje na njivi, uradila televizijski prilog novinarka iz Kragujevca. A onda ista novinarka o istom junaku i njegovim nevoljama sa proizvodima od konoplje i čestim inspekcijskim nadzorima radi TV prilog i nedavno, baš nekoliko meseci uoči njegovog i Predragovog zvaničnog poznanstva.

Igrom slučaja ni u ovom delu ne može da se spomene neka vragolija sa konopljom, a da ne “procveta” pomisao na ministra policije Gašića. Elem, novinarka koja je radila priloge o Miliću Arsenijeviću ista je ona zbog koje je svojevremeno Gašić smenjen sa pozicije ministra odbrane pošto joj je uputio seksističku izjavu da voli “novinarke koje lako kleknu”.

A Gašić je, na kojoj god funkciji, i dalje isti onaj koji je, prema svedočenju inspektora Dušana Mitića, imao čestu komunikaciju sa Koluvijom dok je “cvetala marihuana”.

Samo je nebo granica – od “narkodilera” do mesara

Kao u pesmi čuvenog rok benda “Mesar, tesar ili klesar, kovač, trovač mogao sam biti ja, bilo šta…” tako se i Predrag Koluvija, juna 2022. godine, posle poslova sa organskom hranom, ugostiteljstvom, građevinom, računarskim programiranjem, a prema optužnici i proizvodnjom droge… oprobao i kao vlasnik jedne mesare na Vračaru. Iz nepoznatih razloga mesaru je, posle samo 15 dana, prepustio drugom vlasniku.

Prema optužnici Koluvija je voleo da se predstavlja kao policajac, ali i špijun Vojno obaveštajne agencije.

Ipak, jedno je sigurno, Koluvija od konoplje ne odustaje. Za policiju i tužilaštvo on je bio vlasnik najveće fabrike skanka i indijske konoplje u Evropi, a za svoje branioce, zvanične i nezvanične, on je poljoprivrednik – proizvođač industrijske konoplje i crkveni dobrotvor.

Na mreži LinkedIn Koluvija sebe, između ostalog, opisuje kao “pionira u sektoru konoplje na Balkanu” i dalje navodi:

“Nakon političkih problema zbog toga što sam previše ispred vremena i previše kreativan, odlučio sam da iskoristim naučene lekcije da pomognem drugima u ostvarivanju njihovih poslovnih ideja,“ stoji na Koluvijinom profilu na LinkedIn-u.

Da su protiv njega podignute dve optužnice za organizovani kriminal, a sudski postupak za drogu u toku, Predrag je izostavio iz svoje biografije. Nameće se pitanje da li “drugima koje podučava poslu” Koluvija opisuje i kakvim se progonom izboriti sa hrabrim inspektorima za borbu protiv droga kada je uz tebe i zdušno te javno brani veći deo državnog vrha i vodeći ljudi MUP-a i tajnih službi poput BIA i VOA?