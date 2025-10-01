Novosadska tragedija

01.октобар 2025. I.M.

BLOG Kolona prelazi Gazelu na putu ka železničkoj stanici na Novom Beogradu

U više gradova širom Srbije održano je šesnaest minuta tišine u znak sećanja na stradale u padu nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu pre 11 meseci.. Najavljeno je da će tokom večeri biti održani različiti komemorativni skupovi i šetnje povodom tragedije u Novom Sadu. U Beogradu je najavljeno da će okupljanje biti kod železničke stanice Prokop, a da će se nakon toga pešačiti do železničke stanice na Novom Beogradu

Lokalni izbori

01.октобар 2025. Bojan Bednar

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije