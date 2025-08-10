Beograđani su na protestu u nedelju nedvosmisleno rekli da su protiv ukidanja tramvaja na liniji broj 2, što potvrđuje i više od 32.000 potpisa na dve peticije

„Ulice narodu – a ne pojedincima“ naziv je protesta kojim okupljeni ispred Biblioteke grada u Knez Mihailovoj ulici poručuju da je odluka o ukidanju Dvojke, čuvenog beogradskog tramvaja, nedopustiva.

Naime, nedavna najava gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da će se zatvoriti Pariska ulica kako bi postala pešačka zona podrazumeva ukidanja tramvaja na liniji 2, čemu se protive brojni Beograđani.

O tome govori i odziv peticijama koje su organizovali pokret Kreni-Promeni i organizacija Beograd u pokretu.

U momentu pisanja ovog teksta peticiju Beograda u pokretu, koja je prva objavljena, potpisalo je oko 12.200 građana, a peticija Kreni-Promeni je dostigla ciljanih 20.000 potpisa.

„Ovaj snažan odziv pokazuje koliko je ‘dvojka’ duboko urezana u kolektivno pamćenje Beograda – ona nije samo prevozno sredstvo, već vremeplov, simbol i jedan od poslednjih krugova sećanja našeg grada“, naveli su u saopštenju Beograd u pokretu.

Iz Kreni-Promeni upozoravaju da je odluka o ukidanju doneta bez javne rasprave i bez učešća stručnjaka, što, kako ističu, krši principe dobrog upravljanja i pravo građana na učešće u odlučivanju.

„Ukinuti ‘dvojku’ znači izbrisati deo zajedničkog pamćenja Beograda. Grad može da sledi primer Lisabona, San Franciska, Buenos Airesa, Melburna i Praga – gradova koji su svoje istorijske tramvajske linije sačuvali i pretvorili u turističke atrakcije na koje su ponosni“, navode iz Kreni-Promeni.

