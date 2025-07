„U Jagodini i posle Palmine smrti još uvek postoji strah jer ima ljudi koji prete, zovu vas telefonom, a nema nikakve zaštite i svi se prave da to ne vide, čak i policija“, rekla je jedna meštanka Jagodine

Troje studenata, dva mladića i devojka koji su demonstrirali u Jagodini, a zbog dolaska Aleksandra Vučića na otvaranje Memorijalnog centra Draganu Markoviću Palmi privela je policija i odvela u PU Jagodina.

Kako javlja reporter N1 prvo su lisice na ruke stavljene jednom mladiću i on je prvi odvezen u policijsku stanicu.

Zatim je interventna odvojila još dvojicu mladića i jednu devojku, koje su prvo pretresli, a onda i njih maricom i policijskim vozilom odvezli u pravcu PU Jagodina.

„Ovo su studenti koja je prepešačila celu Сrbiju. Išli su za Novi Pazar, Zrenjanin, Požarevac. Niko živi ne zna zašto su privedeni“, rekao je za N1 jedan od očevidaca privošenja u Jagodini.

Marica je stigla na poziv komandira koji prethodno nije dozvolio demonstrantima da priđu Memorijalnom centru.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Memorijalnog centra „Dragan Marković Palma“ u Jagodini, a dve grupe demonstranata pokušavaju da se približe centru, ali ih u tome sprečava interventna jedinica policije.

„Došli smo da iskažemo nezadovoljstvo dolaskom Vučića i otvaranjem memorijalnog centra na zemljištu koje je građevinsko i koje je gradu Jagodini davne 1904. godine poklonila porodica Ivanović s namerom da tu bude park, šetalište ili nešto što će koristiti Jagodincima. Mi nemamo ništa protiv da se Memorijalni centar napravi u selu Končarevo, jer je Palma puno toga učinio za to selo. Pokojni Dragan Marković Palma je imao izvanredne odnose sa Vučićem i sve svoje resurse je stavljao na raspolaganje SNS-u. Zato je sada, kada je Vučiću opala podrška, on došao ovde. Nije došao iz poštovanja prema Palmi već jer su mu potrebni glasovi. Idem da izrazim negodovanje, jer je Vučić lopuža. Moje građansko pravo je da mogu slobodno da prođem“, rekao je jedan Jagodinac za N1.

Dve grupe građana, među kojima su i studenti, došle su da sačekaju predsednika Srbije i da izraze svoje negodovanje.

Međutim, njima jedinica interventne policije ne dozvoljava da priđu Memorijalnom centru.

„Interventna policija ne dozvoljava građanimia da prođu. Policajci su odmah izašli na ulicu i zaustavljaju nas bez obrazloženja. Ne možete dalje – samo su nam to rekli. Mogli su da prođu, najverovatnije, samo ljudi koje je ranije zaposlila Jedinstvena Srbija, i njihove porodice koje sada uzvrđaju obavezu ili su naterane na to. U Jagodini i posle Palmine smrti još uvek postoji strah jer ima ljudi koji prete, zovu vas telefonom, a nema nikakve zaštite i svi se prave da to ne vide, čak i policija“, rekla je jedna meštanka Jagodine.

„Kršite zakon“, „imamo pravo da izrazimo negodovanje“, „vi niste naši, niste iz Jagodine“, samo su neke od poruka koje su demonstranti u Jagodini uputili policiji.

„Deo novca za Memorijalni centar izdvojen je iz budžeta“, kaže jedan građanin i dodaje da je to oko 90 odsto radova.

„Ostalo je od donatora, ali to su zapravo povezana lica, ljudi blilski vlasti i sponzori Jedinstvene Srbije“.

Okupljeni građani u Jagodini nose transparente i uzvikuju pogrdne parole na račun predsednika Srbije.