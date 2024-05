Nakon što su u podne u pravoslavnim hramovima u Srbiji odzvonila zvona za „spasenje srpske države i naroda“, za spas bratskog srpskog naroda se molili u Rusiji i na Hilandaru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio da je razgovarao telefonom sa predsednikom Angole Žoaom Lorensom i detaljno ga informisao o svim činjenicama, pritiscima i posledicama vezanim za glasanje o Rezoluciji o Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav naveo da je razgovor bio odličan i prijateljski.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Predstavnici vlasti i režimski mediji su u jeku kampanje za lokalne izbore 2. juna glasanje o rezoluciji u Srebrenici uzdigli na nivo opstanka srpstva, istakavši da je borba predsednika čak i važnija od samog rezultata.

Lorens je bio jedan od mnogih „prijatelja Srbije“ koga je Vučić vrbovao da ni slučajno ne glasa za to da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom genocida u Srebrenici.

Spakovao i srpsku zastavu

Vučić je, takođe, u odvojenoj objavi na Instagramu, naveo da je poneo i zastavu Republike Srbije sa sobom u zgradu UN-a u Njujorku.

„Ovo je zastava časti, zastava hrabrih, zastava slobode! Upravo sam je poneo sa sobom u zgradu UN. Braniću je i čuvati. I ponosiću se njome. Mi nismo genocidan narod! Živela Srbija!“, napisao je predsednik Srbije.

Nije objasnio šta će da radi sa srpskom trobojkom u Njujorku, da li će, i ako, gde će da je razvije.

Srpski će se narod držati zajedno

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem da će se srpski narod držati zajedno, bez obzira na sve.

Brnabić je u objavi na svom Instragram profilu iskazala veliku zahvalnost za svu podršku naroda iz Republike Srpske koju uživa predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Podršku u ovoj borbi, ne samo za pravdu i istinu, već za razliku od onih koji sponzorišu i kosponzorišu ovu rezoluciju – za istinsko pomirenje i mir na Balkanu. I ovo će proći, a naša borba se nastavlja“, napisala je Brnabić.

Milivojević: Treba očekivati iznenađenja

Diplomata Zoran Milivojević kaže za RTS, upitan da li eventualno neke države mogu da se predomisle do samog glasanja, da je to sasvim sigurno moguće, imajući u vidu da je otpor Srbije već proizveo neke posledice po one koji su sponzorisali rezoluciju i to pokazuju dva odlaganja.

„Pokazuju nam taj veliki napor sponzora rezolucije da obezbede dovoljan broj koji bi odgovarao njihovim političkim ciljevima, a to je da bude u najmanju ruku polovina zemalja članica koje bi glasale za rezoluciju. Svaki rezultat ispod toga je neka vrsta neuspeha onih koji su to sponzorisali zbog ciljeva koji su na dnevnom redu posle rezolucije“, dodaje diplomata.

Zbog toga, prema njegovoj oceni, treba očekivati iznenađenja.

„Iznenađenja bi bilo odmah ako bi se načelo to tvrdo jezgro islamskih zemalja koje su članice Islamske konferencije i ako bi se načelo tvrdo jezgro kolektivnog Zapada. Tu pre svega imamo u vidu evropske države, članice Evropske unije i NATO-a“, smatra Milivojević.

Što se tiče izvornih zemalja Briksa, očekuje da one budu protiv, ali da je interesantno kako će glasati prošireni Briks.

„Tu se Iran već izjasnio. Vrlo je interesantno kako će se izjasniti zemlje Zaliva. Etiopija će takođe sigurno glasati protiv. Znači ostaje Egipat i zemlje Zaliva, koje su vrlo interesantne kako će se ponašati. Ukoliko tu dođe do iskakanja, dakle ukoliko ne glasaju za, to je znak da se i ta monolitnost tu ruši, ali ne monolitnost islamskih zemalja, nego uticaja Zapada na te zemlje i na temu koja je na dnevnom redu“, navodi Milivojević.

RS: Nečemo sa onima koji nas smatraju „genocidnim“ narodom

Predsednik Vlade Reoublike Srpske Radovan Višković, posle sednice koja je održana u Srebrnici, izjavio je da će Vlada u narednih 30 dana sačiniti sporazum o mirnom razdruživanju koji će uputiti Federaciji BiH.

„Ne želimo sukobe. Ovo nije secesija, mirno razdruživanje nije secesija. Ako nas neko smatra genocidnim narodom, nema razloga za suživot“, izjavio je Višković, istakavši da je razmatrana aktuelna situacija o rezoluciji o Srebrenici koja će biti razmatrana u Generalnoj skupštini UN.

Naglasio je, takođe, da danas u Generalnoj skupštini UN pokušava da se nametne teza o genocidu u Srebrenici.

„Danas se pokušava u UN da se kreira rezolucija o navodnom genocidu koji su počinili Srbi i da već od sutra budemo, kako to kažu u FBiH, ‘genocidan narod’. Odbacujemo takvu tezu i nikada to nećemo prihvatiti“, poručio je Višković.

Iistakao da je poražavajuće da Nemačka predlaže rezoluciju o „genocidu“, kada se zna da je zaprava ta zemlja počinila genocid.

„Da li se to Srebrenica izjednačava sa Aušvicem i Jasenovcem?“, upitao je Višković, prenela je RTRS.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik prethodno je potvrdio će u narednih 30 dana Federaciji BiH, kao strani potpisnici Dejtonskog sporazuma, biti predložen sporazum o mirnom razdruživanju jer, istakao je, srpski narod više ne može da živi u BiH.