Sukobi na ulicama: Može li Vučić da uvede vanredno stanje?

Novi broj „Vremena“

20.avgust 2025. T. S.

Da li je moguće vanredno stanje u Srbiji?

Predsednik Vučić kaže da neće biti vanrednog stanja. On verovatno glumi „stabilnost“, no ako mu se prohte, lako će naći „razloge“ da vanredno stanje ipak proglasi