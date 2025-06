Kosovski ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja izjavio je da su navodi lidera Srpske demokratije Aleksandra Arsenijevića da mu je „podmetnuo oružje“ neistina i naučna fantastika.

„On traži neki način da se politički izvuče, jer pravno ne može“, ocenio je Svečlja, a piše KoSSev.

Kako je dodao, kada se u nečijoj svojini pronađe arsenal oružja, normalno je da će biti uhapšen.

„Ako on da dokaze da nije kriv za to, onda je to na sudu da presudi. Međutim, da se u privatnom vlasništvu pronađe arsenal oružja – ne pištolj, nego ručni raketni bacači, trombloni, to je arsenal jedne jedinice“, rekao je Svečlja.

Dodao je da bi najbolje bilo za Arsenijevića i celu situaciju „da se preda organima vlasti i da sve ide u skladu sa vladavinom prava“.

Povodom sumnji Arsenijevića da će protiv njega biti vođen pravičan postupak, Svečlja je rekao da će biti „pravično suđenje“, i da su svi standardi i zakoni po evropskim merilima, a biće, kaže, i monitoring ambasada i stranih misija.

Svečlja očekuje da će Arsenijević biti uhapšen ukoliko se vrati na Kosovo.

„Kada se sve to uzme u obzir, normalno je da će da bude zaustavljen. Na tužilaštvu i sudu je da odluče o hapšenju. Apsolutno će da bude zaustavljen, a ubeđen sam da će da bude i uhapšen, ali je to stvar tužilaštva i suda“, rekao je Svečlja.

Arsenijević je od nedelje traženo lice na Kosovu zbog toga što je na imanju u selu Valač pronađena veća količina naoružanja i municije, i to u plastičnim cevima ispod zemlje u štali za konje.