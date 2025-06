Takozvani „zvučni top“ nije iskorišćen protiv građana u Beogradu 15. marta, a taj „mod“ koji na uređaju ima srpska policija je blokiran.

To je u utorak (17. jun) izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, gde je predstavio rad resornog ministarstva od januara do marta ove godine.

Na velikom protestu u Beogradu 15. marta, misteriozni huk je za vreme petnaestominutne ćutnje izazvao stampedo među građanima. Do danas nije utvrđeno da li je država tog dana na mirnim demonstrantima upotrebila zvučni top, neko drugo oružje ili je masovnu paniku izazvalo nešto treće. „Vreme“ je o tom događaju napisao veliki Dosije „Huk“.

Dačić je ponovo rekao da je policija pre više godina kupila određene uređaje za zvučno obaveštavanje, a da je upravo obaveštavanje građana jedina namena zbog kojih su kupljeni.

„Ona može imati drugi mod, ako se demonstranti ne raziđu mogu da se puste neprijatni tonovi koji mogu da utiču na demonstrante. Ja sam i tada rekao da ti uređaji nikada nisu korišćeni i to je tačno“, dodao je Dačić.

Ministar je dodao da su ti uređaji nabavljeni legalno i da je u Srbiji „drugi mod zablokiran“ i da ne može da se koristi.

„Ali, nije korišćen ni ovaj prvi, to je nasnimljena poruka da se ljudi raziđu. I to je i pripremljeno za ovaj događaj koji je bio 15. marta, ako dođe do drastičnog narušavanja javnog reda i mira“, rekao je Dačić.

On je zatim pustio dva snimka: prvo snimak poruke upozorenja građana da prestanu sa narušavanjem javnog reda i mira, inače će policija biti prinuđena da reaguje, a zatim i zvuk za koji je rekao da je zablokirani „neprijatni ton“.

„Želim apsolutno da kažem, svi naši predstavnici su bili u policiji i tužilaštvu i pod punom odgovornošću potpisali da ti zvučni efekti kod nas nisu dozvoljeni i nisu u skladu sa zakonom“, rekao je Dačić i dodao da tužilac može da vidi i čuje, jer policija nije „rekla-kazala“, već se u policiji sve snima i postoji komandno-operativni centar koji je rukovodio aktivnostima i 15. marta.

On je dodao da niko sa terena nije rekao da je došlo do zvučnog udara, da tog snimka nema u komandno-operativnom centru, da su ti snimci poverljivi, ali da tužilaštvo može da ih dobije, a da on lično nema ništa protiv da to čuju svi.

Kako je rekao, u Srbiji se ne koriste mnoge stvari, kao što je ispaljivanje suzavca iz drona, pištolj za vezivanje, elektrošoker i „sve ostalo“.

Dačić o zvučnom topu: Imamo, nemamo, imamo, nemamo

„Vreme“ je već pisalo o kontradiktornim izjavama ministra Ivice Dačića u vezi sa zvučnim topom.

Od izjave da Srbija nema zvučni top i da se pominjanjem ove naprave uznemirava javnost, preko priznanja da policija ipak ima sonične uređaje, ali da ih nikada nije iznela iz magacina, otišlo se i do nove ispovesti – da uređaj nije u magacinu, ali nikako nije bio na protestu.

Zatim se otišlo i korak dalje – imamo, izneli smo, bio je na protestu.

Hronologija izjava MUP-a izgleda jako dinamično.

„MUP nije nikada koristio, niti koristi sredstva koja nisu predviđena zakonom“, rekli su.

16. marta je Ivica Dačić opet rekao slično:

„U lavini lažnih vesti želim još da demantujem sve zlonamerne tvrdnje i da ponovim pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću da policija prilikom jučerašnjeg okupljanja nije koristila nikakva nezakonita sredstva.“

17. marta je Dačić demantovao da MUP poseduje poseduje zvučni top – ni Vortex Ring Gun, ni Vortex Cannon, kao ni LRAD – 1000Xi američke proizvodnje, ali ni slično oružje ruske proizvodnje firme.

On je rekao i da „po izjavama svih ljudi koji su komandovali jedinicama“ policije tog dana, „nije upotrebljeno ni jedno nezakonito sredstvo“.

Na tvrdnju da ima ljudi koji su se javljali u zdravstvene ustanove zbog tegoba, Dačić je ocenio da su to političke igre i da je na zdravstvenim radnicima da odgovore o čemu je reč.

Upitan za snimak na kome se čuje neidentifikovani zvuk i vidi komešanje učesnika protesta, Dačić je rekao da će tužilaštvo utvrditi šta se dogodilo.

Tri dana nakon protesta, 18. marta, Dačić je gostujući na TV Prva ponovio da policija nema zvučni top.

„Što se zvuka tiče, mi imamo samo uređaje za jače saopštavanja upozorenja. To je možda jači megafon što se koristi za glasovne poruke. Ali, ništa tog dana nije korišćeno“, rekao je Dačić.

Prvo priznanje

Kasnije tokom dana održana je sednica Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove tokom koje se govorilo o zvučnom topu.

Dačić je tada prvi put rekao, odgovarajući na pitanje opozicionog poslanika Miroslava Aleksića, da MUP ipak ima LRAD 100X. Rekao je da je uređaj nabavljen 2021, ali da ga policija ne koristi.

Pred kraj dana, stiglo je saoštenje MUP-a u kom se kaže da je Dačić zatražio od FBI pomoć u stručnoj analizi u oblasti korišćenja sredstava koja emituju zvučne talase, imajući u vidu da se MUP suočio sa javnim i medijskim optužbama da su njegovi pripadnici, tokom javnog skupa održanog u Beogradu 15. marta, upotrebili zvučni top.

Dačić je za list Danas 19. marta još jednom potvrdio da MUP poseduje sonično orujžje, ali i rekao da ti sistemi stoje u magacinima u kutijama, da nisu ubačeni u upotrebu, niti montirani na bilo koje vozilo ili sistem.

Upitan zbog čega je onda izjavio da MUP ne poseduje zvučni top, niti bilo koja druga slična zvučna oružja, Dačić je kazao da je u pitanju nespretna izjava.

„Pod time se mislilo da MUP nije uvrstio ovo sredstvo u svoj arsenal sredstava prinude“, rekao je.

Upitan zašto je država unapred kupila sistem, kada njegovo korišćenje nije dozvoljeno, Dačić je rekao da je to promašena investicija.

Kada se ispostavilo da je uređaj ipak izašao iz manacina i prisustvovao protestu 15. marta, rekao je da se uređaj, koji je snimljen na vozilu Žandarmerije, koristi za obaveštavanje građana na skupovima, a da je zabranjeno njegovo korišćenje u funkciji zvučnog topa.

„Policija je sačuvala mir“

Dačić na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove još rekao da je „policija sačuvala građanski mir u Srbiji, u uslovima ovolikog broja javnih skupova, radikalizma, napada na policiju, državne institucije“.

Prema njegovim rečima, u prva tri meseca ove godine višestruko je povećan broj javnih okupljanja, pogotovo neprijavljenih sa političkom konotacijom, te da je samo u Beogradu bilo 2.546 skupova.

„Sačuvan je stabilan red i mir u Srbiji, bez obzira na brojna iskušenja i spolja i unutra. Od 1. novembra 2024. do 15. juna održana su javna okupljanja na 19.903 lokacije. Da podsetim 99 odsto tih skupova nije bio prijavljen u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju“, rekao je Dačić.

On je ocenio da je policija postupala uzdržano, da se uzdržavala od ofanzivnih aktivnosti i trudila da zaštiti državne institucije, sebe i druga lica.

Dačić je rekao da su u vezi sa javnim okupljanjima podnete 672 prijave, od kojih su 445 prekršajne.

On je odao priznanje policiji na tome „šta su sve istrpeli prethodnih meseci“ i pozvao sve na poštovanje javnog reda i mira.