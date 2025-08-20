Predsednik Vučić kaže da neće biti vanrednog stanja. On verovatno glumi „stabilnost“, no ako mu se prohte, lako će naći „razloge“ da vanredno stanje ipak proglasi

Pet godina posle početka pandemije predsednik Srbije nastavlja da se bori – ovog protiv tobožnje „obojene revolucije“.

Tokom pandemije je vanredno stanje uveo maltene sam, dok je parlament tek bitno kasnije to aminovao.

A sada, dok protesti postaju radikalniji, a policija nemilice bije građane? „Nismo razmatrali uvođenje vanrednog stanja i za uvođenje vanrednog stanja je komplikovana procedura“, izgovorio se Vučić.

„Vreme“ u novom broju (na kioscima od četvrtka, 21. avgusta) razmatra koliko je stvarno „komplikovana procedura“ i šta bi vanredno stanje značilo.

Uvek ima načina

Advokat Marko Pantić nam kaže da, hipotetički, pravni mehanizmi za takav korak postoje. „Pravo je ponekad toliko široko i kompleksno da to može da se obrazloži raznim floskulama, tipa: ugroženost države, vitalnih nacionalnih interesa, sumnja na pojavu terorizma…“

Zaista, u Ustavu Srbije navodi se da je vanredno stanje posebna okolnost u kojoj „javna opasnost ugrožava opstanak države i građana“.

Iako deluje da vlast i sada radi šta joj je volja, u vanrednom stanju bi moglo još žešće.

„Verovatno bi se išlo na neki policijski čas, barem u gradovima, jer verujem da bi glavni cilj bio zabrana okupljanja“, smatra Pantić.

No, za sada deluje da je na snazi mantra – stabilnost uprkos „nasilju blokadera“ i Ekspo po svaku cenu. Pa dok se ne promeni mantra, neće biti ni vanrednog stanja.

