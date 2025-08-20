Valjevo

20.avgust 2025. Dragan Todorović

Priča pretučenog Jovice iz Valjeva: „Došli d’ubiju“

Jovicu je u radionici, metalnim štanglama i pajserima, napalo šest maskiranih ljudi. Iako je rukama zaštitio glavu, od siline udarca je završio na podu. Mušterija Dragojle, iz Ljiga, je prošao još gore, njemu je drugih šest maskiranih ljudi polomilo jagodične kosti i probušilo pluća