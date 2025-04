Blokada Radio-televizije Srbije ušla je u četvrti dan, pa je bila prinuđena da prilagodi programsku šemu zbog otežanih okolnosti rada, navedeno je na sajtu RTS-a.

Blokada RTS-a počela je u ponedeljak (14. april) uveče, a studenti najavljuju da će trajati do ispunjenja njihovih zahteva – raspisivanja novog konkursa za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) ili gašenja javnog medijskog servisa.

Blokirana su sva tri ulaza u Takovskoj i Aberdarevoj ulici, kao i prilazi studiju RTS-a na Košutnjaku.

Beogradski studenti uputili su pismo Odboru za kulturu i informisanje Skupšine Srbije u kojem ih obaveštavaju da će blokada RTS-a trajati dok ne bude objavljen Javni poziv za izbor članova Saveta REM-a, prenosi N1.

„Ovo je jedini način da se oslobodi RTS, da se oslobodi Srbija. Javni servis bi trebalo da izveštava kao i vi (N1)“, rekao je za N1 Nemanja koji je sa sinom došao da podrži studente koji blokiraju zgradu javnog servisa.

Portparolka REM-a Olivera Zekić izjavila je da zahtev koji su studenti u blokadi uputili skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje da ponovi proces za izbor članova Saveta REM-a predstavlja veliki pritisak na institucije, s obzirom na to da je konkurs i dalje u toku.

„Ovaj konkurs se još nije završio i ne znam zašto traže novi. Zašto kasni ne znam, ali procedura je u Skupštini Srbije”, objasnila je Zekić za Tanjug, a prenosi sajt RTS-a.

Zekić: Ubeđena sam da 99 odsto studenata misli da je REM rok grupa

Zekić je za FoNet istakla da od Skupštine Srbije zavisi da li će biti poništen postojeći konkurs i raspisan novi.

„Pitala bih studente da li uopšte znaju šta je Regulatorno telo za elektronske medije? Apsolutno sam ubeđena da 99 odsto njih misli da je to rok grupa?“, kazala je Zekić i dodala da „studenti nemaju pojma“ i da su „nenadležni“.

Ona je dodala da su studentski zahtevi izmišljeni, a da je pominjanje gašenja REM „fantazmagorija“.

„Moraju da pumpaju, ali nešto im ne ide, pa izmišljaju“, poručila je Zekić povodom blokade RTS-a.

Dnevnik u improvizovanom studiju

Radio-televizija Srbije emitovala je u četvrtak (17. april) Dnevnik u podne, uz tehničke poteškoće i improvizovani baner, umesto regularne scenografije.

U Dnevniku, koji je trajao 40 minuta, nije bilo reporterskih uključenja sa blokade ispred zgrade RTS-a, dok je spikerka čitala vesti sa papira.

Jutarnji program je u četvtak ujutru kasnio dva sata.

Nasilna deblokada tokom noći?

Predsednik Demokratske stranke i poslanik Srđan Milivojević izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio specijalnim policijskim snagama da, uz primenu sile nad studentima, u noći između četvrtka i petka (17. i 18. april) deblokiraju prilaze Radio-televiziji Srbije u Takovskoj ulici i na Košutnjaku.

Milivojević je agenciji Beta kazao da je tu informaciju dobio iz pouzdanih izvora iz MUP-a i BIA i pozvao sve opozicione poslanike da narednu noć provedu sa studentima ispred RTS-a.

Ivica Dačić, ministar policije, kasnije je demantovao te navode.

Dačić je osudio „neistine“ koje je izneo predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio policiji da uz primenu sile deblokira zgradu Radio-televizije Srbije (RTS), prenosi FoNet.

Dačić je kazao da takve „potpuno izmišljene tvrdnje“ čine štetu građanima i policiji i predstavljaju pokušaje nametanja utiska javnosti da Vučić operativno upravlja policijom, stvarajući atmosferu straha, panike, nemira i nepoverenja u instituciju MUP, sa ciljem da se dodatno radikalizuje situacija na terenu.

On je istakao da takvi navodi predstavljaju pokušaje bezobzirne i grube zloupotrebe u dnevnopolitičke svrhe, u cilju da se tako poveća prisustvo ljudi u blokadi RTS, kojom se grubo krši pravo na rad Javnog medijskog servisa, saopštilo je MUP.

Zborovi Kragujevca uz studente

Pod sloganom „Usmeri bes na RTS” zborovi građana Kragujevca se preko Viber gupa organizuju za Beograd, gde će u smenama davati podršku i čuvati studente ispred javnog servisa, prenosi Danas.

„Kragujevac ide za Beograd. U smenama – da čuvamo studente. da budemo tu kada bude gusto“, navodi se u pozivima zborova koji se dele u Viber grupama u kojima se Kragujevčani prijavljuju za odlazak ispred RTS-a.

Smene su, kako zborovi građana navode: od ponoći do osam ujutro, od osam do 17 časova i od 17 časova do ponoći.

„Svaka podrška je važna. Mi nismo posmatrači – mi smo deo priče“, poručuju zborovi građana Kragujevca.

