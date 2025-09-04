Desetorica maskiranih napadača brutalno je šipkama, pendrecima i drškom pištolja pretukla vlasnika jednog lokala i četvoricu gostiju - ratnih veterana koji podržavaju studente u blokadi i građane, piše Nova.rs

Napad se dogodio u sredu, 3. septembra, oko 19 časova u jednom ugostiteljskom objektu na Savskom vencu, a sva petorica povređenih prevezena su na VMA.

Prema rečima advokata Predraga Markovića koji je kontaktirao sa njima, vrlo je verovatno da su neki od njih zadobili teške telesne povrede i da je jednom polomljena vilica, a drugom ruka.

„Svi su zverski prebijeni, vidljivi su podlivi na njihovim licima, neki nisu u stanju ni da pričaju“, rekao je on za Novu.rs. „Oni su sat vremena pre incidenta snimali pripadnike jedinice ‘Kobre’ i imali su verbalni duel sa njima, a potom su seli u lokal. Nakon sat vremena, oko 19 časova, upala je grupa maskiranih napadača.“

Batinaši su danas mučki napali veterana, našeg komšiju i prijatelja. On je uvek u prvim redovima i UVEK uz studente, mladost i komšije.

Milane, nisi sam! pic.twitter.com/raTdiysx7V — ZborStepa (@ZborStepa) September 3, 2025

Na jednom od snimaka iz VMA vidi se da povređeni jedva govori.

Naš komšija, ratni veteran, padobranac napadnut je večeras!!!! pic.twitter.com/vBhwYDg0YY — Mica (@MicaGrofica) September 3, 2025

Prema izjavama povređenih, dodaje advokat, napadači su ih napali pravo sa vrata i prvu žrtvu su udarili sa leđa, što ukazuje da je taj napad bio pripreman i organizovan. Tukli su ih pendrecima, bejzbol palicama, a jedan od oštećenih je izjavio da je dobio udarac pištoljem po glavi.

„Ljudi su brutalno prebijeni, najmanje dvojica od njih su izgubila svest od udaraca“, govori on. „Svi će morati da idu na skener glave da se proveri da nemaju neko unutrašnje krvarenje. U pitanju su ozbiljne povrede. Policija je došla po pozivu, uzela podatke i rekla da oštećeni dođu sutra u Policijsku stanicu Savski venac da daju izjave, ali ja mislim da neki od njih zbog stepena povrede neće biti u stanju da pričaju. U pitanju je krvnički napad batinaša na ljude“.

Izvor: Nova.rs