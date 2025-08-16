Dok je pratio protest kod Generalštaba, novinara Vuka Cvijića je s leđa hemijskim sredstvom napao uniformisani policajac. ANEM navodi da je napad bio ciljano usmeren i da je izazvao teške zdravstvene tegobe

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je u subotu (16. avgust) da je uniformisani policajac, opremljen za razbijanje demonstracija, u petak uveče poprskao novinara Vuka Cvijića hemijskim sredstvom po vratu dok je sa kolegama stajao kod Generalštaba u Beogradu i pratio protest.

U sapštenju ANEM je naveo da je Cvijić stajao sinoć sa kolegama kod Generalštaba, kada mu je s leđa prišao uniformisani policajac, opremljen za razbijanje demonstracija, i poprskao ga hemijskim sredstvom po vratu.

„Napad je bio ciljano usmeren samo na njega, iako je bio u društvu prijatelja i kolega“, naveo je ANEM i dodao da hemijsko sredstvo nije delovalo odmah, već nakon sat vremena, kada su Cvijiću potpuno zatvorena oba oka, uz jak bol i iritaciju delova tela pogođenih supstancom.

„Realno je očekivati dalju eskalaciju nasilja“

Ispiranje vodom i fiziološkim rastvorom u prvoj apoteci nije pomoglo i tek posle ukazane pomoći u Zemunskoj bolnici tegobe su počele da se smanjuju.

Asocijacija je pozvala unutrašnju kontrolu policije da hitno sprovede istragu i utvrdi odgovornost za to brutalno prekoračenje ovlašćenja, kao i zašto je napad bio namerno usmeren baš na Cvijića, a od MUP zatražila da obavesti javnost koje je hemijsko sredstvo upotrebljeno i da li je njegova upotreba uopšte dozvoljena zakonom.

„Posle pokušaja oslepljivanja Vuka Cvijića, realno je očekivati dalju eskalaciju nasilja prema građanima i prema medijskim radnicama i radnicima“, naveo je ANEM i pozvao kolege i građane na međusobnu solidarnost i zajedničku zaštitu.

