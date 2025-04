Prvi plenumi već traže vanredne izbore u Srbiji i najavljuju studentsku listu. „Ko bi smeo da se uopšte kandiduje protiv studenata? To bi bilo samoubistvo“, kaže jedan od lidera opozicije

U Srbiji je javni servis RTS blokiran već dve sedmice, a fakulteti skoro pet meseci. Bliži se pola godine od smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je pod betonom stradalo šesnaestoro ljudi, piše Dojče vele.

Od tada se protestuje, šeta, blokira, „pumpa“, dok vlasti odgovaraju koktelom represije, ustupaka, kontra-mitinga i kontra-studenata, ponavljajući vazda da je u pitanju „obojena revolucija“ koju predsednik Aleksandar Vučić pobeđuje bez po muke.

No, dok neki kritičari žale za „propuštenom šansom“ 15. marta, kada je na ulicama bilo istorijskih trista hiljada ljudi, studenti i dalje poručuju da „niko nije umoran“.

Nova energija

I kao da se nešto dešava. Najpre su studenti u blokadi sa novosadskog Fakulteta tehničkih nauka izglasali zahtev za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora i najavili na njima nekakvu studentsku listu.

Slično pitanje naći će se verovatno i na plenumima drugih fakulteta. Prema Draganu Popoviću, direktoru Centra za praktičnu politiku, to je važan momenat – i rezultat šestomesečnog učenja studenata i naroda u pobuni.

„Mi stariji smo razbili predrasude o mlađim generacijama, a one polako razumeju da nekad morate uzeti realnu politiku i realan život u obzir“, kaže. „Došli su do tačke gde nema drugog odgovora do političke artikulacije borbe.“

Sagovornik DW dodaje da – ukoliko svi studenti stanu iza zahteva za izborima – opozicija izbora neće imati. Možda će gunđati iza zatvorenih vrata, ali javno neće smeti.

„Reakcija vlasti zavisi od pritiska“

To za DW neformalno potvrđuje i lider jedne od stranaka opozicije. „Ko bi smeo da se uopšte kandiduje protiv studenata? To bi bilo samoubistvo“, kaže.

A kakva bi bila reakcija vlasti? „Reakcija vlasti zavisi od pritiska na vlast“, uveren je Popović. „Vučić može da popusti samo pod pritiskom – a ne da dobrovoljno pokloni slobodu i demokratiju. Računaće šta ga više košta i odlučiti.“

U Virovitici, gde su studenti-trkači u subotu okončali drugu etapu do Brisela, previše kasno i previše zadihano za takve teme. „Mi trčimo. Nismo tamo i ne možemo sad da utičemo na plenume“, kaže student beogradskog ETF-a Filip Marković. „Suviše nam se stvari dešava dok trčimo i dočeci su divni.“

Vučević: Neće biti vanrednih izbora

Studenti novosadskog Fakulteta tehničkih nauka izjasnili su se 25. aprila da su za predlog da studenti u blokadi traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Kako je objavljeno na njihovim društvenim mrežama, oni su se izjasnili i za modalitet usvajanja predloga na nivou Srbije, kao i da studenti u blokadi sastave listu za parlamentarne izbore.

I predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedino rešenje za izlazak iz društveno-političke krize. Međutim, predsednik SNS-a Miloš Vučević odbacio je Aleksićevu ideju o vanrednim parlamentarnim izborima, ocenivši je kao „neodgovornu i neozbiljnu“.

„Izbori se neće raspisivati kako je Aleksić zamislio, kad se njemu ćefne“, napisao je Vučević na društvenoj mreži Iks.