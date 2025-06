Četvrti dan sukoba Izraela i Irana obeležili su novi napadi. Izraelska vojska potvrdila je da je u ponedeljak (16. jun) izvela napad na studio iranske državne televizije IRINN.

„Zgrada je bila korišćena od strane iranskih oružanih snaga pod maskom civilne aktivnosti, čime je vojna upotreba infrastrukture i resursa centra bila prikrivena. Napad je direktno oštetio vojne kapacitete iranskih oružanih snaga”, navodi se u saopštenju IDF-a.

Potvrda o napadu usledila je nakon što su eksplozije prekinule uživo emitovanje koje je vodila voditeljka Sahar Imami.

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 16, 2025