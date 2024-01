Tamo gde je kalendarski zima u toku, neuobičajeno tople temperature su dovele do toga da stanovništvo ima osećaj da je pre jun nego januar; a gde je leto temperature su više nego inače. Ukratko – globalna prosečna temperatura je na najvišem nivou zabeleženom krajem januara u istoriji beleženja, piše Vašington post.

Jake vrućine, negde 20 do 30 stepeni iznad prosečne, protežu se na jug do Australije i Južne Afrike, i na sever do severne Azije, a rezultat su kombinacija vremenskih i klimatskih faktora, uključujući El Ninjo.

Klimatolog i istoričar vremenskih prilika Maksimilijano Erera dokumentovao je temperaturne rekorde postavljene poslednjih dana i na mreži Iks ih opisao kao „izuzetne“, „nemilosrdne“, „lude“ i „bez kraja“.

It's another very warm day in North Africa and Southwest Europe with some more records falling,most important ones : 🇪🇸25.5C Almeria Airport (previous 24.4C in 2013) 🇫🇷 22.8C Banca (Corsica Island) (previous 22.3C in 1966) pic.twitter.com/y5Op9QxKHT

Donosimo pregled najviših temperature širom sveta, prema objavama Erere:

Zapadna Evropa: Visoke temperature dostizale su i do 20 stepeni Celzijusa. Dnevni rekordi su uključivali 23,3 Celzijusa u Kolobrijeru, Francuska; 23,2 Celzijusa u Kuenki, Španija; 17,9 Celzijusa u Imstu, Austrija; i 16,4 Celzijusa u Pioti, Švajcarska.

Širina i intenzitet zimskih vrućina u Evropi podsećaju na istorijski topli period pre nešto više od godinu dana.

Australija: Visoke temperature su se približile 49 stepeni u delovima Južne Australije i Kvinslenda u sredu, uključujući 48,3 Celzijusa u Odnadati i 47,9 Celzijusa u Birdsvilu.

Južna Amerika: Temperature su u utorak porasle čak oko 23 stepena pa je Trelev, Argentina, imao je najtopliji dan u istoriji sa najviših 42,6 Celzijusa. Talka u Čileu je u ponedeljak zabeležila svoj rekord svih vremena sa najviših 38,8 Celzijusa na dan koji je promenio klimatsku istoriju Južne Amerike, navodi Herera.

U Kolumbiji, Neiva je dostigla 39,2 Celzijusa, što je najviša temperature u januaru ikada zabeležan u tom mestu, dok je Pao de Akukar u brazilskoj državi Alagoas dostigao 41,2 Celzijusa.

Peru is also grippled by heat waves both in the Amazons and on the coast with temperatures reaching 38.4C at Bellavista in San Martin department.

The heat is forecast to go on and possibly increase even further. https://t.co/2ewFF4zoGa

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) January 28, 2024