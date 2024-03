Dve Iranke privedene su nakon što se na društvenim mrežama pojavio video koji ih prikazuje kako plešu na trgu Tajriš u Teheranu. Bile su obučene kao izmišljeni lik iz iranskog folklora poznat kao „Hadži Firuz“, piše „Radio Slobodna Evropa„.

„Hadži Firuz“ se tradicionalno povezuje sa proslavama koje prethode Norouzu, persijskoj novoj godini, koja obeležava početak proleća 20. marta.

Vlasti su ocenile njihov nastup činom „društvenog prkosa“, što je dovelo do njihovog hapšenja po nalogu tužioca u Teheranu zbog „počinjenja dela kršenja normi“, prema izveštajima poluzvanične novinske agencije Tasnim.

Tenzije u Iranu rastu zbog ponašanja Iranaca u javnosti i provođenja pravila oblačenja, posebno kod žena.

Beautiful and brave Iranian women dancing in the streets of #Iran, as we near Nowruz.

With only 13 days left until the new year, Iranians celebrate the beautiful culture as they play music, dance and laugh – All acts that the Islamic regime abhors.

pic.twitter.com/0FucNzOznE

— Emily (@emilyshar1) March 6, 2024