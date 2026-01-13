SAD
Četiri mlade žene i dva muškarca, starosti između 22 i 24 godine, od ovoga utorka 13. januara sede na optuženičkoj klupi u Višem pokrajinskom sudu u Diseldorfu. Oni su inače iz Jene i Lajpciga na istoku Nemačke, a optuženi su kao navodni članovi grupe „Antifa-Ost“ (Antifa-istok), koja je u javnosti poznata i kao „Banda s čekićima“ (Hammerbande).
Nemačko pravosuđe tereti ih za lov i premlaćivanje neonacista u Budimpešti. Kako je najavljeno, povodom prvog ročišta ispred zgrade Suda trebalo bi da se održi i protestni skup na kojem bi simpatizeri te grupe trebalo da se solidarišu s optuženima. Policija očekuje stotinak demonstranata, piše DW.
Savezno državno tužilaštvo je grupu „Antifa-Ost“ klasifikovalo kao militantnu, levo orijentisanu ekstremističku organizaciju. U Budimpešti su, navodno, razne osobe napadnute i pretučene pesnicama, palicama, a korišćen je i čekić.
U nekim napadima optuženi su bili svesni da postoji mogućnost da usmrte svoje žrtve, navodi se u optužnici. Zbog toga je Državno tužilaštvo te napade klasifikovalo kao pokušaj ubistva.
To je izazvalo negodovanje branilaca optuženih. Čak ni mađarsko pravosuđe nije utvrdilo nameru ubistva, navodi se u saopštenju za javnost advokata koji brane pripadnike grupe „Antifa-Ost“. Savezni državni tužilac, kako ocenjuju, na taj način ignoriše pravnu procenu istražnog sudije Vrhovnog suda.
Optužbe su preterane i izazivaju zabrinutost da se radi o političkoj motivaciji, napominju branioci optuženih i dodaju da su se njihovi klijenti dobrovoljno predali policiji, uprkos mogućem izručenju Mađarskoj.
Osim incidenta u Budimpešti koji se dogodio na marginama međunarodnog sastanka desnih ekstremista (takozvani „Dan časti“), optuženi se terete i za napad na jednu prodavačicu u Erfurtu u aprilu 2022. godine. Ona je radila u prodavnici brenda „Thor Steinar“ iz Brandenburga, koji je posebno omiljen među neonacistima.
Okrivljeni se terete da su više puta udarili tu ženu u glavu i gornji deo tela – jedan napadač ju je navodno udario teleskopskom palicom, a drugi napadači su je navodno poprskali i biber-sprejom. Šteta u prodavnici prelazi 65.000 eura, tvrdi se.
Suđenje se održava u Diseldorfu na krajnjem zapadu Nemačke, jer su se dvojica optuženih predala vlastima u nemačkoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji. Advokati odbrane kritikuju tu odluku, tvrdeći da ona otežava optuženima koji su s krajnjeg istoka zemlje, iz pokrajina Tiringije i Saksonije, da tokom suđenja dobiju podršku članova porodice i rodbine.
Optuženi se terete za pokušaj ubistva, osnivanje zločinačke organizacije i težak fizički napad s nanošenjem opasnih povreda. Viši pokrajinski sud u Diseldorfu prihvatio je odgovarajuću optužnicu Saveznog državnog tužioca s nekim manjim izmenama. Sud je, na primer, utvrdio da nije nadležan za optužbe za prevaru i krađu, za šta se takođe optužuju te osobe.
Savezno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu krajem juna prošle godine. Svih šestoro optuženih trenutno se nalaze u pritvoru. Johan G. je osoba koju se smatra vođom grupe „Antifa-Ost“. Njemu se trenutno sudi u jednom drugom, odvojenom slučaju na Višem pokrajinskom sudu u Drezdenu, zajedno sa drugim navodnim članovima grupe.
Vlada predsednika Donalda Trampa stavila je „Antifa-Ost“ na svoj spisak terorističkih organizacija. Grupa je između 2018. i 2023. godine izvela „brojne napade na pojedince koje smatra ’fašistima’ ili delom ’desničarske scene’ u Nemačkoj“, navodi se u obrazloženju američkog Stejt departmenta.
Savezna vlada u Berlinu ocenila je da je, prema nemačkim bezbednosnim vlastima, potencijalna pretnja koju predstavlja ta grupa značajno smanjena. Vođe, a posebno nasilni članovi grupe već su osuđeni ili su u pritvoru, tvrdi se.
Pravosudni sistem u Severnoj Rajni-Vestfaliji priprema se za maratonsko suđenje i zakazao je čak 72 ročišta – što znači da bi proces mogao da se otegne i do 2027. godine. Sudski postupak se održava pod pojačanim merama obezbeđenje. Advokati odbrane takođe moraju da prolaze bezbednosne provere na ulazu u zgradu Suda i biće pretreseni kako bi se isključila mogućnost unošenja opasnih predmeta.
Oni su se po hitnom postupku žalili zbog te mere, ali je Viši upravni sud u petak njihovu žalbu odbio.
