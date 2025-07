Građani su, u šetnji, došli do SNS prostorija, pevali su „Aco lopove, raspiši izbore“, policija se izmakla sa strane, otvorili su se prozori na spratu, osobe maskirane u crno su uzeli da na građane bacaju jaja i druge predmete, građani su uzvratili, policija je sa strane posmatrala kako lome izlog na kome je bila velika slika Predsednika.

Sinoć, četvrtak, na centralnoj gradskoj raskrsnici, kod Glavne pošte okupilo se nekoliko hiljada građana na drugom masovnom protestu, posle Loznice, protiv iskopavanja litijuma.

Viđene su zastave Valjeva, Šapca, Kraljeva, Kosjerića, Obrenovca, Koceljeve… kao i veliki transparenti, „Nećeš kopati“, „Kukavice raspiši izbore“, „Valjevci protiv nevaljalaca“, „Lopaćete kitijum“… Pre početka protesta gospođa iz organizacije je objasnila da je priča o litijumu, iz poznatih razloga, pala u drugi plan, pa su se sa Lozničanima i Šapčanima, pošto su oni najugroženiji, odlučili da je vrate u fokus.

Kad su stigli biciklisti iz Šapca, krenula je opšta žurka, „Ko ne skače, taj je Ćaci“, viđen Ljuba Živkov, koji specijalno doš’o iz Farkaždina, kao i DS Srđan Milivojević, sa traktorske prikolice se javila studentkinja, koja je poručila da je ovo borba za opstanak, i najavila inženjera rudarstva iz Valjeva Miličića, koji je rekao da je kanadska firma „Eurolitijum“, koja je u međuvremenu promenila ime, u Valjevskom kraju do sada uradila preko 50 istražnih bušotina, i da je ugrožena cela Zapadna Srbija. Poručio je da nisu došli nikoga da mole,

već da kažu dosta, i da neće kopati.

Uz veliku buku javio se student iz Šapca, hapšen u Beogradu, koji je rekao da neće odustati od borbe za bolju državu i bolje sutra, jer vlast mora da radi u korist naroda. Doktor Matković, sa Instituta ekonomskih nauka je poručio da je ovaj skup posvećen i svakome onome ko je uhapšen, pritvoren, i ko je primio pendrek, te da ne postoji vlast koja je pobedila narod.

Akademik i geolog Zoran Stevanović je podsetio da je ’96. govorio sa kamiona, sada govori sa traktorske prikolice, i nada se da će opet izvojevati pobedu. Rekao je da će u Jadar svaki dan stizati 17 cisterni sumporne kiseline za preradu rude, da će posledice za prirodnu sredinu biti nesagledive, naročiti za najveća izvorišta pitke vode u Srbiji, koja se nalaze u Mačvi Javna rasprava o izmenama zakona o eksploataciji rudnih bogatstava je odložena do 2. avgusta, SANU je iznela preko 20 primedbi, ali svi moraju uzeti učešće u javnoj raspravi i odlučno se suprotstaviti.

Na prikolicu je stao i profesor Branko Nikolić iz Užica, koji je uhapšen sa osam svojih sugrađana, da bi se, na kraju, prisutnima obratio Zlatko Kokanović iz Udruženja „Ne damo Jadar“. Rekao je da su pioniri borbe protiv iskopavanja litijuma, pet godina se bore protiv „Rio Tinta“ i „Eurolitijuma“, ali njihov, i svih drugih, najveći protivnik je ova vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Hoće da usvoje strategiju po kojoj će moći da iskopavaju šta hoće, ali neće moći, zato poručuje Vučiću, niko ne želi proteste i blokade, raspiši izbore, kukavice, jer to je jedini izlaz iz ove situacije, dok ne odu sa vlasti, ne mogu biti mirni, jer oni su najveći zagovornici iskopavanja litijuma.

Voditeljka je, uz još jedno horsko „Nećeš kopoati“, i „Raspiši izbore“, pozvala na sledeći susret u Šapcu, i krenula je šetnja građana, napred traktor sa ozvučenjem, šetalice, i hiljade građana. Došlo se do Gradskog hrama, gde je održano 16 minuta tišine za Novosadske žrtve, pa je šetnja nastavljena. Kad se stiglo do zgrade u kojoj su SNS prostorije, ispred nje je bila policija, koje do tada nigde nije bilo. Između policije i građana su stali Ratni veterani i redari, skandiralo se, „Nećeš kopati“, pevalo, „Aco lopove, raspiši izbore“.

Policija nije reagovala kad su građani na izlog SNS prostorija lepili nalepnice „Nećeš koipati“ i „Kukavice“. Onda je, takoreći sinhronizovano, iz SNS prostorija izašlo nekoliko ljudi da skida nalepnice, policija je stala sa strane, otvorili su se spratni prozori, osobe maskirane u crno su počele da gađaju građane sa jajima, flašama vode, i drugim predmetima. Policija je i dalje bila udaljena od mesta radnje, kao i kada su građani odgovorili, vraćajući bačene predmete na napadače, kao i kad su pojedini građani nogama, samo da i to nije „sinhronizovano“, iz nekoliko pokušaja, uspeli da razbiju izloge u prizemlju, pa i onaj sa velikom slikom Predsednika.

Građani su, posle više poziva redara preko megafona, nastavili dalje, do Glavne pošte, gde je ovaj skup protiv iskopavanja litijuma bio završen. Ujutro su SNS izlozi bili mko novi, falila je samo slika Predsednika.