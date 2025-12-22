Milutin Simović, dugogodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista i bivši ministar poljoprivrede, uhapšen je u Nikšiću po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutin Simović uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, potvrđeno je za podgoričke „Vijesti“.

Hapšenje je izvršeno u Nikšiću, a Simović je priveden zbog sumnje na krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva za sada nije saopšteno koje mu se konkretne radnje stavljaju na teret u ovom predmetu, dok se očekuje da će više informacija biti poznato nakon saslušanja osumnjičenog.

Simović je bio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2016. do 2020. godine, kao i potpredsednik Vlade Crne Gore u mandatu premijera Duška Markovića. Njegovo ime već se ranije pominjalo u istragama koje se odnose na navodne zloupotrebe agrobudžeta i nezakonite isplate državnih sredstava.

Hapšenje Milutina Simovića deo je šire akcije crnogorskog tužilaštva usmerene na procesuiranje bivših visokih državnih funkcionera, koja se poslednjih meseci intenzivira u okviru obračuna sa sistemskom korupcijom.

Izvor: Vijesti

