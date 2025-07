Raspisana je poternica za Lukom Stevanovićem, studentom Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, koji je ranije priveden ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, a pod sumnjom za „nasilno rušenje ustavnog poretka“, saopštili su Studenti u blokadi.

Oni su dodali i da će se Luka, na preporuku advokata, u utorak, 22. jula, predati Višem sudu u Beogradu.

„Dođite da podržimo Luku! Viši sud u Beogradu, Savska 17A u 11.30 časova“, napisali su studenti.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Tužilaštvo: „Izgovor za nasilje“

Luka Stevanović je prethodno bio priveden u junu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u zajedničkoj akciji sa pripadnicima MUP-a Republike Srbije i BIA. Sa njim je tada uhapšeno još petoro ljudi.

Više javno tužilaštvo (VJT) je tada navelo da „postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni 20. juna 2025. godine u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta i 21. juna 2025. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta u Beogradu, pored ostalog, dogovarali i pripremali napad na državne institucije, blokadu puteva i krucijalnu infrastrukturu na teritoriji cele države, kako bi nasilnim putem promenili državni poredak“.

„Sa sastanku u prostorijama Građevinskog fakulteta u Beogradu je, kako se sumnja, potvrđeno da je ‘ultimatum’ za održavanje izbora samo izgovor za primenu nasilja, jer, prema rečima učesnika sastanka, čak i u slučaju da odmah bude prihvaćen zahtev za održavanje izbora u avgustu, oni ne bi pobedili na tim izborima“, tvrdili su iz VJT.

Student Luka: Moja savest je čista

Po dolasku ispred Višeg suda u Beogradu, student Luka Stevanović rekao je da je Više javno tužilaštvo protiv njega pokrenulo postupak 29. juna za delo nasilno rušenje ustavnog poretka ističući da on to nije učinio, te da se neće predati bez borbe.

„Od početka studentskog pokreta pre osam meseci, studenti se bore i zalažu za bolje društvo, za društvo u kome institucije funkcionišu i tu borbu smo vodili mirno i dostojanstveno od početka i tako će i da ostane. Nećemo dozvoliti da nas terete kao da smo nasilnici i teroristi jer to nismo niti ćemo ikada postati. Mi smo mladost ove zemlje i ne možemo da ćutimo kada je u našem društvu ovoliko ukorenjena nepravda“, rekao je on.

Podsetio je da je pre nekoliko dana, pre nego što je protiv njega podignuto rešenje da treba da ide u pritvor, otišao iz grada na nekoliko dana, te da nije imao pristup mobilnom telefonu jer mi je on oduzet prilikom privođenja.

„Po mom dolasku u Kragujevac kontaktirao sam advokata i saznao sam da sam trenutno na poternici zbog dela koje nisam učinio i zbog toga sam došao ovde ispred Palate pravde da kažem da će pravde biti. Ja nisam begunac i neću dopustiti da me kao begunca okarakterišu. Nemam od čega da bežim, moja savest je čista – nevin sam. Nadam se da će Apelacioni sud doneti ispravnu odluku i da će me pustiti da se branim sa slobode i da sa slobode dokažem svoju nevinost“, naveo je on.