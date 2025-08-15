Uprava Fakulteta političkih nauka najoštrije osuđuje brutalno postupanje policije i maskiranih napadača nad njihovim studentima Nikolinom Sinđelić i Stevanom Zdravkovićem tokom protesta u Beogradu

Fakultet je stao u bezrezervnu zaštitu sopstvenih studenata. Neverovatno nasilno ponašanje komandanta JZO Marka Krička prema studentima FPN-a nakon drugog protesta u Beogradu – nije prošlo nezapaženo, a sa fakulteta se nadaju da neće proči ni nekažnjeno.

„Vređanje, pretnje silovanjem, razbijanje telefona, oduzimanje opreme za snimanje, fizičko maltretiranje i upotreba prekomerne sile u obračunu sa studentima i građanima su nedopustivi i predstavljaju grubo kršenje ljudskih prava“, napisali su u saopštenju iz Uprave Fakulteta političkih nauka.

Zahtevaju od najviših državnih organa da poštuju zakone i Ustav Republike Srbije i identifikuju odgovorne počinioce za nasilno postupanje prema studentima tokom protesta.