Uprava Fakulteta političkih nauka najoštrije osuđuje brutalno postupanje policije i maskiranih napadača nad njihovim studentima Nikolinom Sinđelić i Stevanom Zdravkovićem tokom protesta u Beogradu
Fakultet je stao u bezrezervnu zaštitu sopstvenih studenata. Neverovatno nasilno ponašanje komandanta JZO Marka Krička prema studentima FPN-a nakon drugog protesta u Beogradu – nije prošlo nezapaženo, a sa fakulteta se nadaju da neće proči ni nekažnjeno.
„Vređanje, pretnje silovanjem, razbijanje telefona, oduzimanje opreme za snimanje, fizičko maltretiranje i upotreba prekomerne sile u obračunu sa studentima i građanima su nedopustivi i predstavljaju grubo kršenje ljudskih prava“, napisali su u saopštenju iz Uprave Fakulteta političkih nauka.
Treći dan za redom, Studenti u blokadi pozvali su građane da izađu na ulice. Nakon monstruoznog ponašanja pojedinih pripadnika MUP-a prethodnih dana, okupljanja su počela širom Beograda i Novog Sada, ali i brojnih drugih gradova Srbije
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
