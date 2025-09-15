Predloženim izmenama Krivičnog zakonika, uvodi se kazna zatvora do godinu dana za svakoga ko „postavlja prepreke na saobraćajnicama i zaustavlja prevozna sredstva u saobraćaju protivno propisima“

Građanske inicijative upozorile su na opasan predlog izmene Krivičnog zakonika kojim režim pokušava da kriminalizuje proteste, jer bi se svaka blokada puta proglašavala krivičnim delom, za koje je zaprećena kazna zatvora do godinu dana.

Tim potezom vlast ne štiti bezbednost građana, već im šalje poruku da će svaki pokušaj pobune i otpora biti kažnjen zatvorom, navodi se u saopštenju.

Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, o kojem javna rasprava traje do 1. oktobra, predviđa i izmenu člana 290, koji je do sada za taj član predviđao krivičnu odgovornost ukoliko se „postavljanjem prepreka na saobraćajnicama, zaustavljanjem prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima ugrozi javni saobraćaj“ tako da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima.

Predloženim izmenama briše se taj uslov i uvodi kazna zatvora do godinu dana za svakoga ko „postavlja prepreke na saobraćajnicama i zaustavlja prevozna sredstva u saobraćaju protivno propisima“, navode Građanske inicijative i dodaju da to znači da će svaka protestna blokada bilo koje ulice moći da se tretira kao krivično delo, čak i kada ne postoji nikakva stvarna opasnost.

Stvaranje pravnog osnova za obračun sa studentima i građanima

Ovo je ozbiljan i opasan presedan, jer vlast stvara pravni osnov za obračun sa studentima i građanima koji već gotovo godinu dana mirno protestuju, a blokade su postale simbol borbe za odgovornost i pravdu nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, ističu Građanske inicijative.

Jednako je opasno to što će ovakva izmena da dodatno podstači sve koji se vozilima zaleću u protestne skupove i gaze učesnike blokada, jer se građani na ulici unapred proglašavaju kriminalcima. Umesto da država štiti pravo na mirno okupljanje, ona zakonom šalje poruku da je nasilje nad učesnicima blokada opravdano, navodi se u saopštenju.

Suština ove izmene Krivičnog zakonika je represija umesto odgovornosti i strah umesto pravde, navode inicijative i dodaju da kriminalizacija blokada nije samo politička odmazda, već i grubo kršenje Ustava Srbije i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zahtevamo od Ministarstva pravde da povuče predlog izmena, jer Srbija ne sme da postane zemlja u kojoj je zakonom zabranjeno pravo na protest. Građani koji mirno protestuju i traže pravdu nisu kriminalci, već je kriminalno koristiti zakone da bi se ugušio glas naroda, zaključuju Građanske inicijative.

Izvor: FoNet