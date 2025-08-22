U novoj epizodi podkasta Vremena „Ova situacija" krvave dane za nama i one koji dolaze posle njih komentarišu i tumače Slobodan Georgijev, Željko Bodrožić i Filip Švarm

Gledajte, slušajte i delite novu epizode „Ove situacije„.

Jer za nama su krvavi dani. Policija je prešla na posve novi nivo brutalnosti i saradnje na terenu sa naprednjačkim batinaškim, jurišnim odredima.

Koje su posledice svih tih noći torture? Da li je JZO Vučićev JSO? Šta nam govori mučenje studentkinje Nikoline Sinđelić u garaži Vlade Srbije? A šta izjave Ivice Dačića da se policja zapravo ponaša divno i tolerantno? Kome da se obratiš kada te oni koji bi trebalo da te štite leše od batina i bespravo zatvaraju? I kuda nas sve to vodi?

O svemu tome i o tome da li su dani naprednjačke starhovlade odbrojani govore Filip Švarm, Željko Bodrožić i Slobodan Georgijev.

