Jer za nama su krvavi dani. Policija je prešla na posve novi nivo brutalnosti i saradnje na terenu sa naprednjačkim batinaškim, jurišnim odredima.
Koje su posledice svih tih noći torture? Da li je JZO Vučićev JSO? Šta nam govori mučenje studentkinje Nikoline Sinđelić u garaži Vlade Srbije? A šta izjave Ivice Dačića da se policja zapravo ponaša divno i tolerantno? Kome da se obratiš kada te oni koji bi trebalo da te štite leše od batina i bespravo zatvaraju? I kuda nas sve to vodi?
O svemu tome i o tome da li su dani naprednjačke starhovlade odbrojani govore Filip Švarm, Željko Bodrožić i Slobodan Georgijev.
Dok na ulicama srpskih gradove traju ulične borbe građana i čuvara porodičnog blaga porodice Vučić, prva postava podkasta Vremena: Filip Švarm, Sloba Georgijev i Željko Bodrožić analizira i komentariše sulude odluke i još gore ponašanje vlasti
Da li treba zaustaviti izložbu EXPO, kako se boriti protiv netransparentnosti i korupcije, kako primena lex specijalisa utiče na bezbednost i kvalitet izgrađenih objekata? O tome u novom podkastu „Vremena” „Šira slika” govore predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i lider Incijative Beograd ostaje Đorđe Miketić
Devojke i momci – žrtve krvave nedelje – konačno su privukli pažnju Evrope. A u zemlji, dobar deo naprednjačkog biračkog tela više se ne pita da li će biti penzija i plata ako Vučić ode s vlasti, već hoće li ih primati ako ostane
